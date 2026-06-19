Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Канада
6 - 0 6 0
КатарЗавершен
Мексика
1 - 0 1 0
Южная КореяЗавершен
США
22:00
АвстралияНе начат

В "Родине" оценили жеребьевку Пути РПЛ Кубка России

Спортивный директор московской "Родины" Алексей Зинин поделился мнением о жеребьёвке Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Родина"
На групповом этапе новичок Премьер-Лиги сыграет в группе A со "Спартаком", "Рубином" и "Оренбургом".

"Интуитивно чувствовал, что именно эти команды и достанутся. "Рубин", где работает Артига, а также "Спартак" под руководством Карседо — человека из нашего партнёрского клуба. С "Оренбургом" и Ахметзяновым у нас интересные профессиональные отношения. Это те тренеры, работа которых нам очень хорошо знакома.

Всё интересно, грех жаловаться на жеребьевку. Задача простая — идти дальше", — передаёт слова Зинина "Матч ТВ".

В прошлом сезоне "Родина" выиграла Первую лигу и впервые в своей истории вышла в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится