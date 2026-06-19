В "Родине" оценили жеребьевку Пути РПЛ Кубка России

"Интуитивно чувствовал, что именно эти команды и достанутся. "Рубин", где работает Артига, а также "Спартак" под руководством Карседо — человека из нашего партнёрского клуба. С "Оренбургом" и Ахметзяновым у нас интересные профессиональные отношения. Это те тренеры, работа которых нам очень хорошо знакома.
Всё интересно, грех жаловаться на жеребьевку. Задача простая — идти дальше", — передаёт слова Зинина "Матч ТВ".
В прошлом сезоне "Родина" выиграла Первую лигу и впервые в своей истории вышла в РПЛ.