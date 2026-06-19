Барбоза поделился мнением о паузах на водопой на чемпионате мира-2026

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил паузы в середине каждого из таймов матчей чемпионата мира 2026 года на то, чтобы футболисты могли попить воды.

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"Скептически отношусь к паузам, они сильно влияют на ритм игры. Я не верю, что ФИФА так заботится о футболистах — это коммерция.

Не исключаю, что последуют попытки внедрить эти паузы после чемпионата мира, но будет большое сопротивление. Мы десятилетиями играли без таких перерывов, а сейчас решили их внедрить. Это совершенно ни к чему", — передаёт слова Барбозы



Сегодня, 19 июня, в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдёт матч между сборными США и Австралии. Встреча состоится на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле, штат Вашингтон. Начало — в 22:00 мск. Большинство телевещателей в эти паузы показывают рекламу.Не исключаю, что последуют попытки внедрить эти паузы после чемпионата мира, но будет большое сопротивление. Мы десятилетиями играли без таких перерывов, а сейчас решили их внедрить. Это совершенно ни к чему", — передаёт слова Барбозы Metaratings Сегодня, 19 июня, в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдёт матч между сборными США и Австралии. Встреча состоится на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле, штат Вашингтон. Начало — в 22:00 мск.