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Набабкин подводил, Фернандес симулировал, Бодул сделал оба гола. Оценки за "Енисей" - ЦСКА
Скучнейший первый тайм в Тюмени команды компенсировали событийным вторым, а катализатором процесса выступил Кирилл Набабкин. Rusfootball.info оценивает игру участников матча, в котором «Енисей» и ЦСКА забили свои первые, но такие разные, голы в чемпионате.
Юрченко — 3.0. Давиду было скучно стоять в воротах без работы, потому на 30-й минуте он зачем-то побежал выносить мяч, который контролировали защитники и не вынес. Спасти команду от гола Эрнандеса Юрченко не смог, а больше возможностей оценить его работу «красно-синие» не дали.
Ятченко — 3.0, Занев — 4.0, Гавазай — 3.5. Наиболее высокую оценку из латералей «Енисея» получает Занев, проведший на поле меньше всего времени. Петар не только ничего не позволил сделать Фернандесу, но и не боялся идти вперёд, вспахал свой фланг и сделал навес на удар Костюкова в штангу. Ятченко и сменивший Занева Гавазай выполнили свою работу по сдерживанию неплохо.
Гаджиебков — 3.5, Дугалич — 4.0, Кичин — 4.0. Али в конце второго тайма позволил в своей зоне скинуть мяч под удар Жамалетдинову, заработал жёлтую за явную игру рукой и в итоге был заменён. Его партнёры по центру обороны были хороши и не допустили моментов у своих ворот.
Фатуллаев — 2.5, Огуде — 3.0, Комолов — 3.0. Полузащита «Енисея» действовала надёжно и неплохо осуществляла переход из обороны в атаку. Фатуллаев был менее заметен и больше занимался черновой работой, Огуде же заработал удаление для Набабкина, а Комолов был мотором полузащиты и старался разгонять атаки «Енисея», правда не всегда успешно.
Бодул — 3.5, Костюков — 4.5. Игра дуэта нападающих «Енисея» очень понравилась. Костюков мог дважды забивать в первом тайме, за счёт скорости и резкости уходя от защитников. Михаил добился своего после перерыва как раз после борьбы и передачи Дарко Бодула. Он провёл отличный матч, очень хорошо боролся и сбрасывал мячи, но позволил Фернандесу оставить себя (и судью Галимова) в дураках. Конечно, Бодул не фолил, а пенальти ставить не стоило, но хитрости игроку не хватило. Очень обидно.
Саркисов — 3.0, Грицаенко — 3.5. Артур даже забил гол после выхода на замену, но всё-таки перед этим забежал в офсайд. Грицаенко органично вписался в оборонительное три и ничего не испортил.
Акинфеев — 3.0. Как и Юрченко, вступать в игру Игорю не приходилось. Удар Костюкова было тяжело, Акинфеев не вышел из ворот, так что был расстрелян.
Фернандес — 4.0, Щенников — 3.5. Марио проводил очень средний для себя матч, проиграл фланг Заневу, а после его ухода не доминировал над Гавазаем. Однако один момент перевернул всё. Из-за способа, которым Марио вытащил этот матч, ставить ему хорошую оценку не хотелось, но по факту Фернандес спас ЦСКА от поражения. Хотя на мой взгляд всё-таки симулировал. Щенников выглядел неплохо — в принципе он смотрелся не менее активно, чем Марио, умело забрасывал мяч в штрафную и даже бил по воротам.
Бекао — 2.5, Чернов — 2.0, Магнуссон — 2.5. Впервые большие нарекания вызвала троица центральных защитников. На совести Бекао проигранная борьба перед голом, на совести Чернов — сам голевой прорыв Костюкова. В первом тайме Михаил уже опережал Чернова и Магнуссона, так что ошибки защитников ЦСКА не были единичными.
Набабкин — 1.5, Бистрович — 3.0, Бийол — 2.5. Кирилл и в первом тайме порой неоправданно фолил, ну, а реакцией на обыденное столкновение с Огуде явно подвёл команду и не дал ей шанса побороться за победу. Пара молодых легионеров играла примерно на одном невысоком уровне, но Бистрович получает плюс за стеночку с пяточкой, которая привела к пенальти. А также за начало атаки, которая почти привела к выходу Жамалетдинова 1 на 1.
Чалов — 2.5, Жамалетдинов — 2.0. Ребята были заметны, старались, но в основном после их касаний мяча следовала потеря. Правда, Фёдор лучше смотрелся в подыгрыше и несколько полезных передач сделал. Например, прорыв Жамалетдинова почти 1 на 1 организовал он.
Эрнандес — 3.5, Ахметов — 2.5, Ефремов — б/о. Гончаренко не стал выпускать ломкого уругвайца на искусственный газон сразу, но с его выходом «армейцы» хотя бы получили адресата для передач вперёд. В основном это ничем не заканчивалось, но Абель заслуживает похвалы хотя бы за забитый пенальти — сейчас для многих это проблема. Ахметов игру не особо усилил, а Ефремов провёл на поле мало времени. Сам виноват — нужно было играть лучше в предыдущих матчах.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Енисей»
Юрченко — 3.0. Давиду было скучно стоять в воротах без работы, потому на 30-й минуте он зачем-то побежал выносить мяч, который контролировали защитники и не вынес. Спасти команду от гола Эрнандеса Юрченко не смог, а больше возможностей оценить его работу «красно-синие» не дали.
Ятченко — 3.0, Занев — 4.0, Гавазай — 3.5. Наиболее высокую оценку из латералей «Енисея» получает Занев, проведший на поле меньше всего времени. Петар не только ничего не позволил сделать Фернандесу, но и не боялся идти вперёд, вспахал свой фланг и сделал навес на удар Костюкова в штангу. Ятченко и сменивший Занева Гавазай выполнили свою работу по сдерживанию неплохо.
Гаджиебков — 3.5, Дугалич — 4.0, Кичин — 4.0. Али в конце второго тайма позволил в своей зоне скинуть мяч под удар Жамалетдинову, заработал жёлтую за явную игру рукой и в итоге был заменён. Его партнёры по центру обороны были хороши и не допустили моментов у своих ворот.
Фатуллаев — 2.5, Огуде — 3.0, Комолов — 3.0. Полузащита «Енисея» действовала надёжно и неплохо осуществляла переход из обороны в атаку. Фатуллаев был менее заметен и больше занимался черновой работой, Огуде же заработал удаление для Набабкина, а Комолов был мотором полузащиты и старался разгонять атаки «Енисея», правда не всегда успешно.
Бодул — 3.5, Костюков — 4.5. Игра дуэта нападающих «Енисея» очень понравилась. Костюков мог дважды забивать в первом тайме, за счёт скорости и резкости уходя от защитников. Михаил добился своего после перерыва как раз после борьбы и передачи Дарко Бодула. Он провёл отличный матч, очень хорошо боролся и сбрасывал мячи, но позволил Фернандесу оставить себя (и судью Галимова) в дураках. Конечно, Бодул не фолил, а пенальти ставить не стоило, но хитрости игроку не хватило. Очень обидно.
Саркисов — 3.0, Грицаенко — 3.5. Артур даже забил гол после выхода на замену, но всё-таки перед этим забежал в офсайд. Грицаенко органично вписался в оборонительное три и ничего не испортил.
ЦСКА
Акинфеев — 3.0. Как и Юрченко, вступать в игру Игорю не приходилось. Удар Костюкова было тяжело, Акинфеев не вышел из ворот, так что был расстрелян.
Фернандес — 4.0, Щенников — 3.5. Марио проводил очень средний для себя матч, проиграл фланг Заневу, а после его ухода не доминировал над Гавазаем. Однако один момент перевернул всё. Из-за способа, которым Марио вытащил этот матч, ставить ему хорошую оценку не хотелось, но по факту Фернандес спас ЦСКА от поражения. Хотя на мой взгляд всё-таки симулировал. Щенников выглядел неплохо — в принципе он смотрелся не менее активно, чем Марио, умело забрасывал мяч в штрафную и даже бил по воротам.
Бекао — 2.5, Чернов — 2.0, Магнуссон — 2.5. Впервые большие нарекания вызвала троица центральных защитников. На совести Бекао проигранная борьба перед голом, на совести Чернов — сам голевой прорыв Костюкова. В первом тайме Михаил уже опережал Чернова и Магнуссона, так что ошибки защитников ЦСКА не были единичными.
Набабкин — 1.5, Бистрович — 3.0, Бийол — 2.5. Кирилл и в первом тайме порой неоправданно фолил, ну, а реакцией на обыденное столкновение с Огуде явно подвёл команду и не дал ей шанса побороться за победу. Пара молодых легионеров играла примерно на одном невысоком уровне, но Бистрович получает плюс за стеночку с пяточкой, которая привела к пенальти. А также за начало атаки, которая почти привела к выходу Жамалетдинова 1 на 1.
Чалов — 2.5, Жамалетдинов — 2.0. Ребята были заметны, старались, но в основном после их касаний мяча следовала потеря. Правда, Фёдор лучше смотрелся в подыгрыше и несколько полезных передач сделал. Например, прорыв Жамалетдинова почти 1 на 1 организовал он.
Эрнандес — 3.5, Ахметов — 2.5, Ефремов — б/о. Гончаренко не стал выпускать ломкого уругвайца на искусственный газон сразу, но с его выходом «армейцы» хотя бы получили адресата для передач вперёд. В основном это ничем не заканчивалось, но Абель заслуживает похвалы хотя бы за забитый пенальти — сейчас для многих это проблема. Ахметов игру не особо усилил, а Ефремов провёл на поле мало времени. Сам виноват — нужно было играть лучше в предыдущих матчах.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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