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Раде Дугалич: конечно, легионеры первым делом учат русский мат

Защитник "Енисея" Раде Дугалич в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем изучении русского языка.

"Я начал учить русский язык, еще когда находился в Армении, выступая за "Улисс". Все игроки там свободно говорили на русском.

Первое, что я изучил – русский мат. Все легионеры именно его учат в первую очередь"

Из Армении я уехал в Россию, в армавирское "Торпедо", которым руководил Валерий Карпин. Там были все русские, поэтому быстро научился понимать и говорить, благодаря общению с ними. Так что теперь я по-русски разговариваю идеально", - сказал Дугалич.
Теги: Дугалич Енисей
Сегодня, 11:10
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