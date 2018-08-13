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Иван Игнатьев: у нас много нападающих, а тренер будет решать, кого выпускать на поле

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал победу над "Уфой" (1:0).

"Мы контролировали игру. Пытались взломать оборону соперника, переводя мяч с одного фланга на другой, и в конце матча смогли добиться своего.

Что касается ухода Смолова, то у нас много нападающих, а тренер будет решать, кого выпускать на поле. Мы же должны работать на тренировках", - сказал форвард.
Теги: Игнатьев Краснодар
Сегодня, 20:22
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