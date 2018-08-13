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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
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Иван Игнатьев: у нас много нападающих, а тренер будет решать, кого выпускать на поле
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал победу над "Уфой" (1:0).
"Мы контролировали игру. Пытались взломать оборону соперника, переводя мяч с одного фланга на другой, и в конце матча смогли добиться своего.
Что касается ухода Смолова, то у нас много нападающих, а тренер будет решать, кого выпускать на поле. Мы же должны работать на тренировках", - сказал форвард.
"Мы контролировали игру. Пытались взломать оборону соперника, переводя мяч с одного фланга на другой, и в конце матча смогли добиться своего.
Что касается ухода Смолова, то у нас много нападающих, а тренер будет решать, кого выпускать на поле. Мы же должны работать на тренировках", - сказал форвард.
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