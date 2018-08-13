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Сумасшествие в Казани: болельщики рыдали и 20 минут не отпускали Дзюбу (видео)

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба, ставший национальным героем после успешного выступления на чемпионате мира за сборную России, в каждом городе России сталкивается даже не с тёплым, а горячим приёмом.

После победного матча в Казани против "Рубина" (1:0) Дзюба не ушёл в раздевалку, а отправился фотографироваться с болельщиками и раздавать им автографы. Работникам "Зенита" пришлось "вырывать" игрока из толпы.



Позже Дзюбе пришлось выйти из автобуса команды и отправиться фотографироваться с другими болельщиками и работниками арены.

Теги: Зенит Дзюба
Вчера, 23:11
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№3 Написал: Apant1 (Вчера, 23:27) #
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Некоторые и за разводом петросяна всерьёз следят
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:19) #
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Цитата: Lokoflesh
Слава Дзюбе, герою слава!

Ну, хоть, не сала.
P.S. Ну и чего теперь Семаку делать? Нужен опорник и капитан. Это, по Богданычу, Денгизов. А Дзюба может и дух выбить из ветерана.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:14) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Слава Дзюбе, герою слава!


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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