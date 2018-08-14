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Оланаре на русском языке поблагодарил ЦСКА

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре поблагодарил ЦСКА.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить футбольный клуб ЦСКА, тренерский штаб и болельщиков. Было приятно работать с вами, ребята, я ценю всё, что вы сделали для меня. Вы заставили меня почувствовать себя частью семьи. Я очень счастлив и благодарен", — написал Оланаре на русском языке в своем инстаграме.

Напомним, ЦСКА и Оланаре расторгли контракт по обоюдному согласию. Теперь Оланаре может присоединиться к другому клубу на правах свободного агента.
Теги: ЦСКА Оланаре
Сегодня, 19:51
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