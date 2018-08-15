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Кержаков: Дзюба настоящий вожак "Зенита" - он поймал свою волну

Старший тренер юношеской сборной России и экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков поделился мнением об игре Артема Дзюбы

"Артем настоящий вожак "Зенита". Сейчас, если убрать его из состава, команде будет очень тяжело.

Его очень боятся защитники. Он на себя оттягивает сразу по несколько игроков соперников.

Тёма поймал свою волну", - цитирует Кержакова Фонтанка.
Теги: Дзюба Кержаков Зенит
Сегодня, 13:22
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