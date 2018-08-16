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Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей

Новичок ЦСКА Никола Влашич прокомментировал свой переход в стан "армейцев".

"ЦСКА - большой клуб в с великой историей. Узнав, что ко мне есть интерес, я долго не раздумывал

Команда уже шесть лет подряд выступает в Лиге чемпионов. Это показатель топ-класса.

Я счастлив быть здесь", - сказал Влашич.

Официальный твиттер ЦСКА
Теги: Влашич ЦСКА
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