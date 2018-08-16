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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Сможет ли "Зенит" пройти "Динамо" Мн после 0:4?
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17:22
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (6)
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (6)
15:54
Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей
Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей
14:21
Уэсли Снейдер: Роналду силен, но для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" необходимо нечто большее
Уэсли Снейдер: Роналду силен, но для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" необходимо нечто большее
11:37
Молодежка тульского "Арсенала" сыграла товарищеский матч с заключенными исправительной колонии (1)
Молодежка тульского "Арсенала" сыграла товарищеский матч с заключенными исправительной колонии (1)
09:57
Максим Беляев: нам нужно брать очки в матче с ЦСКА. Они только пытаются нащупать свою игру (1)
Максим Беляев: нам нужно брать очки в матче с ЦСКА. Они только пытаются нащупать свою игру (1)
Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей
Новичок ЦСКА Никола Влашич прокомментировал свой переход в стан "армейцев".
"ЦСКА - большой клуб в с великой историей. Узнав, что ко мне есть интерес, я долго не раздумывал
Команда уже шесть лет подряд выступает в Лиге чемпионов. Это показатель топ-класса.
Я счастлив быть здесь", - сказал Влашич.
Официальный твиттер ЦСКА
"ЦСКА - большой клуб в с великой историей. Узнав, что ко мне есть интерес, я долго не раздумывал
Команда уже шесть лет подряд выступает в Лиге чемпионов. Это показатель топ-класса.
Я счастлив быть здесь", - сказал Влашич.
Официальный твиттер ЦСКА
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