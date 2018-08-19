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Никола Влашич: после удаления казалось, что можем забить в каждой атаке

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от победы над тульским "Арсеналом" (3:0) в 4-м туре чемпионата России.

- Это была хорошая игра, - сказал Влашич. - Мы бились и до первого гола, потом стало легче. Особенно во втором тайме, когда соперник остался в меньшинстве. Затем мы забили еще два. Думаю, это очень хорошо для нас. Это наша первая победа в чемпионате. Очень рад этому.

- Какой момент стал решающим - первый гол или удаление?

- Первый мяч был очень важен. Но, когда мы его забили, дело еще не было закончено. После удаления казалось, что можем забить в каждой атаке. Думаю этот момент был важнее.

- Как вам атмосфера на домашнем стадионе?

- Великолепная! Стадион не был заполнен, но казалось, что он битком. Наши фанаты очень шумные, а у арены отличная акустика.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Влашич ЦСКА Арсенал Тула
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