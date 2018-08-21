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Александр Шикунов: в "Крыльях" буду отвечать за весь футбольный блок

Бывший спортивный директор "Спартака" и "Ростова" Александр Шикунов стал новым директором по развитию "Крыльев Советов" и рассказал о своих задачах на новом посту.

– Когда заняли пост директора по развитию?

– С первого августа официально занимаю эту должность. Но вклинился в работу после чемпионата мира. Где-то в 15-20 числах июля.

– Была информация, что вы займете должность спортивного директора.

– Это место занимает Геннадий Голубин.

– Решение приняли сразу?

– Шли переговоры две недели. Обсуждали кое-какие моменты и в итоге нашли взаимопонимание.

– Что входит в ваши обязанности?

– Весь футбольный блок, чем везде и всю жизнь занимался. Школа, академия, основной состав – это то, за что буду отвечать.

– Какой срок вашего контракта?

– Три года, - приводит слова Шикунова "СЭ".
Теги: Шикунов Крылья Советов
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