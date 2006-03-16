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Агент Дивеева: уезжать в Европу нужно готовым игроком, как Зинченко, а сейчас смысла нет

Олег Ерёмин, агент 18-летнего защитника «Уфы» Игоря Дивеева, который стал объектом интереса лондонского «Арсенала», пославшего запрос на просмотр игрока, поделился своим мнением и возможном переезде футболиста в Европу.



«Дивеев – молодой и перспективный центральный защитник, воспитанник уфимского футбола. Обладает хорошими данными, является членом сборной России U20. На последнем турнире в составе национальной команды он хорошо себя проявил, поэтому на него обратили внимание и заинтересовались клубы.

Не знаю, пришёл ли в «Уфу» запрос из «Арсенала» на просмотр игрока. Если это так, то можно назвать интерес подтверждённым. Также Дивеевым интересовался португальский клуб. Решение о том, отпускать ли игрока на просмотр, в любом случае будет принимать клуб. Мы пока не сверяли свои позиции с «Уфой».

Мне кажется, что на этом этапе смысла куда-то уезжать нет. Перебираться в Европу нужно в статусе готового игрока, проявив себя на взрослом уровне, как Зинченко», — сказал Ерёмин в интервью «Чемпионату».

Фото: ФК «Уфа»
Теги: Арсенал Уфа Дивеев
Сегодня, 13:13
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(2)
№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Разница в том, что там умеют таланты подводить на уровень, а у на с- нет. У нас останется - больше шансов засереднячится в ФНЛ... сколько их таких талантов пропало? ууууу


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: студия дускай (Сегодня, 15:40) #
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пущай едет
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: sergoz Калининград (Сегодня, 14:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
я правильно понял, Уфа выростит игрока лучше чем Арсенал? сомнительно...


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:49) #
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online

А что Зинченко закрепился где?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 13:28) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
ага, надо его в уфе-2 мариновать лет до 25, как у нас обычно и делают
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Клим Климов (Сегодня, 13:19) #
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А потом уже никто не предложит!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:17) #
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Спорное мнение. Хотя агента можно понять, за готового игрока он больше получит...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Эмери научится больше, чем у нынешнего тренера "Уфы".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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