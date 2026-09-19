Семин в «Факеле», Ахметзянов в «Рубине»: в РПЛ может случиться сразу несколько тренерских перестановок

В «Факеле» могут возродить тренерскую карьеру Юрия Семина
Исходя из турнирного положения команд, очевидно напрашиваются перемены в «Факеле», набравшем за девять туров лишь три очка. Но стоит отметить, что воронежцам катастрофически не везет – команда забила на 1.38 мячей меньше ожидаемого по метрике xG, а также недобрала аж 5 очков!
Подопечные Олега Василенко долго сдерживали «Спартак», смотрелись не хуже «Балтики», но посыпались после второго забитого мяча, едва не выгрызли ничью у «Зенита» (петербуржцам помог спорный пенальти) и почти отыгрались с 0:3 в игре с «Краснодаром». Но это мало волнует руководство, которому после неплохой летней закупки нужен результат.
Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что доверие к главному тренеру тает, а в высших кабинетах уже начали рассматривать кандидатов ему на замену. Ближе всех к назначению, по информации нескольких источников, Дмитрий Кириченко, проработавший с 2024 по 2026 год в «Текстильщике», и Сергей Гуренко, возглавляющий «Витебск».
Но есть и неожиданный кандидат – телеграм-канал «Mash на спорте» сообщает, что спортивный директор «огнеопасных» Руслан Пименов рассматривает вариант с приглашением Юрия Семина, который находится без работы с 2021 года. Однако этот сценарий маловероятен, ведь финальное слово – за губернатором Воронежской области.
Сам Юрий Палыч не против вернуться на тренерский мостик: «Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал. Готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем», - сказал он в комментарии Sport24.
В «Рубине» устали ждать перемен от Артиги и могут забрать на повышение тренера из РПЛ
Меняя Рашида Рахимова на Франка Артигу, руководство «Рубина» рассчитывало, что испанец сможет поставить казанцам яркий атакующий футбол: «ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что наша команда будет показывать футбол, который привлечет еще больше болельщиков на домашний стадион», - сказал президент клуба Марат Сафиуллин.
Но ожидания не совпали с реальностью. На весеннем отрезке команда лишь единожды забила в матчах РПЛ больше двух мячей, а еще растеряла очки в играх с прямыми конкурентами, а по итогам сезона заняла лишь восьмое место, хотя год назад стала седьмой.
Была надежда на летнюю перестройку, но и на старте нынешнего сезона мало что изменилось: за девять последних матчей «Рубин» восемь раз сыграл вничью 1:1 и за девять туров забил лишь 12 мячей – меньше, чем, например, «Крылья Советов», «Ахмат», махачкалинское «Динамо». Да и промежуточный результат так себе – шестое место и максимальная плотность в середине таблицы, поражений в следующей встрече может откинуть команду аж на 10-ую строчку.
Спортивный блок, по информации журналиста Серегя Ильева, рассматривает наставника «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова, в его контракте есть отступные – 100 миллионов рублей. Специалиста отправлял в Казань и футбольный агент Тимур Гурцкая – он один из первых сообщал, что в «Рубине» следят за успехами тренера. Но, по всей видимости, Артиге дадут время на исправление ситуации.
Еще четверо в зоне риска – Благоевича может спасти ничья с «Краснодаром»
В какой-то момент кресло зашаталось под Срджаном Благоевичем – его «Акрон» не мог одержать ни одной победы до девятого тура чемпионата России. Руководство тольяттинцев рассчитывало, что серб поставит атакующий футбол и пересоберет команду после ухода Артема Дзюбы, но нынешние результаты не внушают уверенности.
Хотя стоит отметить, что перед паузой Благоевич выправил положение – «молодые и звонкие» отобрали очки на выезде у «Краснодара», одержали победу над «Ахматом» и на своем поле сыграли вничью с ЦСКА. В руководстве заявили, что полностью доверяют главному тренеру, но впереди у команды не самый простой календарь – «Ростов», махачкалинское и московское «Динамо» и «Балтика». Хватит ли запаса прочности?
Не лучше обстоят дела и у Хуана Диаса из «Родины». Испанец осуществил мечту клуба и вывел его в элиту российского футбола, но команда не может найти себя в РПЛ. 22 пропущенных мяча, (худший результат после 9 туров), шесть поражений (худший результат наряду с «Факелом») и лишь одна побед. Несмотря на все заслуги специалиста, его, по всей видимости, в команде не оставят – Тимур Гурцкая сообщил, что новичок РПЛ готовит первую отставку сезона.
Лишь одну победу добыл и «Локомотив», соседствующий с «Родиной» в таблице. Михаила Галактионова, конечно, можно оправдать потерей ряда ключевых футболистов и отсутствием новичков, но команда даже сейчас занимает шестое место в лиге по общей стоимости состава. Аналогичная ситуация и у Джонатана Альбы – у «Ростова» возникли финансовые трудности, ушли лидеры, но это не оправдывает 12 место команды в таблице.
Дальнейшая судьба Благоевича, Диаса, Галактионова и Альбы остается туманной – у руководителей есть почти три недели, чтобы попытаться встряхнуть команду перестановкой на тренерском мостике. Но стоит ли делать это сейчас, когда до конца первой части сезона есть еще девять туров?
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Фотоматериалы: ФК «Локомотив», ФК «Рубин».