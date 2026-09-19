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Семшов - о матче 9-го тура РПЛ: унылое зрелище

Бывший игрок "Динамо" Игорь Семшов высказался о прошедшем матче 9-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
Российский специалист заявил, что в матче "Родина" - "Рубин" был примитивный футбол. Он отметил, что не видит смысла в приглашении испанских специалистов, если они показывают такую игру.

"Родина" и "Рубин" играли по схеме с тремя защитниками - возможно, тренер хозяев решил отзеркалить схему соперника.

Но в целом это было унылое зрелище - много борьбы, бум-бам в плане движения мяча, и у меня возникает вопрос: зачем в РПЛ приглашают испанских специалистов, если мы на выходе видим такой примитивный футбол?" - сказал Семшов "РБ Спорту".

В среду, 16 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московской "Родиной" и казанским "Рубином". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

"Родину" и "Рубин" возглавляют испанские тренеры - Хуан Диас и Франк Артига.

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