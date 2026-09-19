Семшов - о матче 9-го тура РПЛ: унылое зрелище

"Родина" и "Рубин" играли по схеме с тремя защитниками - возможно, тренер хозяев решил отзеркалить схему соперника.
Но в целом это было унылое зрелище - много борьбы, бум-бам в плане движения мяча, и у меня возникает вопрос: зачем в РПЛ приглашают испанских специалистов, если мы на выходе видим такой примитивный футбол?" - сказал Семшов "РБ Спорту".
В среду, 16 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московской "Родиной" и казанским "Рубином". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
"Родину" и "Рубин" возглавляют испанские тренеры - Хуан Диас и Франк Артига.