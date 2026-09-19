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Шикунов высказался о конкуренции Максименко и Помазуна в "Спартаке"

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов объяснил, почему Александр Максименко играет в стартовом составе команды.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Шикунов предположил, что у Ильи Помазуна есть какие-то проблемы, которые не позволяют ему получать больше игрового времени.

"Специфика вратарей тяжёлая. В "Спартаке" есть тренер, если бы Помазун был сильнее на голову Максименко, он бы давно играл. Значит, у Помазуна не всё в порядке.
Пока есть Александр, пока он первый номер команды. Тренеры сами принимают такое решение", - сказал Шикунов "Чемпионату".

В текущем сезоне за московский "Спартак" Александр Максименко провел все 9 матчей в Российской Премьер-Лиге, пропустил 7 голов и отыграл 4 встречи на ноль. На счету Ильи Помазуна 3 игры в Кубке России и 3 пропущенных мяча.

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