Шикунов высказался о конкуренции Максименко и Помазуна в "Спартаке"

"Специфика вратарей тяжёлая. В "Спартаке" есть тренер, если бы Помазун был сильнее на голову Максименко, он бы давно играл. Значит, у Помазуна не всё в порядке.Пока есть Александр, пока он первый номер команды. Тренеры сами принимают такое решение", - сказал Шикунов "Чемпионату".
В текущем сезоне за московский "Спартак" Александр Максименко провел все 9 матчей в Российской Премьер-Лиге, пропустил 7 голов и отыграл 4 встречи на ноль. На счету Ильи Помазуна 3 игры в Кубке России и 3 пропущенных мяча.