"Аль-Ахли" со Сперцяном вылетел из Межконтинентального кубка ФИФА

"Аль-Ахли" Эдуарда Сперцяна вылетел из Межконтинентального кубка ФИФА.

Фото: Getty Images

Сегодня, 19 сентября, состоялся матч второго раунда Межконтинентального кубка ФИФА между "Мамелоди Сандаунс" и "Аль-Ахли". Команда Эдуарда Сперцяна потерпела поражение со счетом 1:2 и вылетела с турнира.



Армянский полузащитник перешел из "Краснодара" в саудовский клуб 22 июля. На его счету 11 матчей, 3 гола и 4 результативные передачи во всех турнирах за "Аль-Ахли".