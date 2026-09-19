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"Аль-Ахли" со Сперцяном вылетел из Межконтинентального кубка ФИФА

"Аль-Ахли" Эдуарда Сперцяна вылетел из Межконтинентального кубка ФИФА.
Фото: Getty Images
Сегодня, 19 сентября, состоялся матч второго раунда Межконтинентального кубка ФИФА между "Мамелоди Сандаунс" и "Аль-Ахли". Команда Эдуарда Сперцяна потерпела поражение со счетом 1:2 и вылетела с турнира.

Армянский полузащитник перешел из "Краснодара" в саудовский клуб 22 июля. На его счету 11 матчей, 3 гола и 4 результативные передачи во всех турнирах за "Аль-Ахли".

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