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Владелец ресторана, оскорбивший болельщиков "Спартака": я не помню, матч давно кончился

Владелец московского ресторана "Южане" Тахир Холикбердиев заявил, что ничего не знает про упавший рейтинг его ресторана.

Владелец ресторана, оскорбивший болельщиков "Спартака": я не помню, матч давно кончился

Московский ресторан "Южане", принадлежащий известному болельщику "Краснодара" Тахиру Холикбердиеву, подвергся массовому наплыву болельщиков "Спартака", снизивших оценку заведению до оценки 2.8.

Болельщики "Спартака" обвалили рейтинг ресторана известного болельщика "Краснодара"

Владелец ресторана поддержал недовольство "Краснодара" судейством, после чего назвал рефери тварью, а болельщиков — "продажными шлюхами" и выложил фото зажаренной туши поросенка. Позже Тахир удалил пост с оскорблениями:

— Я не в курсе вообще [падения рейтинга ресторана "Южане"]. То, что вы мне говорите, я впервые слышу, — сказал Холикбердиев корреспонденту Sport24.

— Вы удалили оскорбительный твит про болельщиков "Спартака". Зачем?

— Знаете, я вообще не понимаю, о чем вы говорите со мной.

— Какие у вас впечатления от матча "Краснодар" — "Спартак"?

— Я не помню, матч кончился давно. Судейство? Вы знаете, мне кажется, вы спрашиваете это не вовремя. Прошла неделя, у нас скоро другая игра уже.
Теги: Спартак Краснодар Лапочкин
Сегодня, 14:20
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(5)
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 15:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
я не знай ..очем говорыт .. не понимай по русски ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зарыл топор войны...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:50) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что за девичник? laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: лысый Москва (Сегодня, 14:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нагадил и в кусты
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: alx64 (Сегодня, 14:27) #
  • +2
  •  (8)

ага черножопые хитрые засрали всю Россию!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:25) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Сучка включила заднюю, задрав юбчонку
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 14:24) #
  • +3
  •  (11)

съехал то как сразу, настоящий джигит
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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