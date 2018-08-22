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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Владелец ресторана, оскорбивший болельщиков "Спартака": я не помню, матч давно кончился
Владелец московского ресторана "Южане" Тахир Холикбердиев заявил, что ничего не знает про упавший рейтинг его ресторана.
Московский ресторан "Южане", принадлежащий известному болельщику "Краснодара" Тахиру Холикбердиеву, подвергся массовому наплыву болельщиков "Спартака", снизивших оценку заведению до оценки 2.8.
Болельщики "Спартака" обвалили рейтинг ресторана известного болельщика "Краснодара"
Владелец ресторана поддержал недовольство "Краснодара" судейством, после чего назвал рефери тварью, а болельщиков — "продажными шлюхами" и выложил фото зажаренной туши поросенка. Позже Тахир удалил пост с оскорблениями:
— Я не в курсе вообще [падения рейтинга ресторана "Южане"]. То, что вы мне говорите, я впервые слышу, — сказал Холикбердиев корреспонденту Sport24.
— Вы удалили оскорбительный твит про болельщиков "Спартака". Зачем?
— Знаете, я вообще не понимаю, о чем вы говорите со мной.
— Какие у вас впечатления от матча "Краснодар" — "Спартак"?
— Я не помню, матч кончился давно. Судейство? Вы знаете, мне кажется, вы спрашиваете это не вовремя. Прошла неделя, у нас скоро другая игра уже.
Московский ресторан "Южане", принадлежащий известному болельщику "Краснодара" Тахиру Холикбердиеву, подвергся массовому наплыву болельщиков "Спартака", снизивших оценку заведению до оценки 2.8.
Болельщики "Спартака" обвалили рейтинг ресторана известного болельщика "Краснодара"
Владелец ресторана поддержал недовольство "Краснодара" судейством, после чего назвал рефери тварью, а болельщиков — "продажными шлюхами" и выложил фото зажаренной туши поросенка. Позже Тахир удалил пост с оскорблениями:
— Я не в курсе вообще [падения рейтинга ресторана "Южане"]. То, что вы мне говорите, я впервые слышу, — сказал Холикбердиев корреспонденту Sport24.
— Вы удалили оскорбительный твит про болельщиков "Спартака". Зачем?
— Знаете, я вообще не понимаю, о чем вы говорите со мной.
— Какие у вас впечатления от матча "Краснодар" — "Спартак"?
— Я не помню, матч кончился давно. Судейство? Вы знаете, мне кажется, вы спрашиваете это не вовремя. Прошла неделя, у нас скоро другая игра уже.
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