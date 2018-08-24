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Офсайд был?



 

Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото)

Обычно спокойный и дипломатичный Олег Кононов после поражения от ЦСКА в пух и прах разнёс арбитра Владислава Безбородова неделю назад, но сегодня у "Арсенала" появился новый повод жаловаться на судейство. По всей видимости, перед тем, как заработать пенальти Алексей Ионов забрался в положение "вне игры".

Судьбу матча 5-го тура чемпионата России решил гол Алексея Ионова с пенальти. Мяч, забитый на 65-й минуте, оказался единственным во встрече. 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку защитника "Арсенала" Александра Денисова, который подменял дисквалифицированного Гию Григалаву. За удаление Григалавы в матче с ЦСКА Кононов и раскритиковал судейство Владислава Безбородова.

Сам эпизод с пенальти больших споров не вызывал: мяч очевидно попал в руку, пусть Денисов падал и сыграл ей неумышленно. А вот к помощнику Кирилла Левникова Андрею Веретёшкину возникли вопросы. После выноса мяча из штрафной "Арсенала" взмахнуть флажком он мог аж 2 раза, в каждой из фаз атаки, но не стал этого делать.



В студии "Матч Премьер" провели линию. Эпизод сложный из-за множества игроков "Ростова", спорный, скорее можно трактовать в пользу атаки.

Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото)




Вторая же фаза выглядит более очевидной, хотя и тут есть сомнения.



Ноги игроков примерно на одной линии.



Однако голова Ионова (а ей, как известно, забивать можно) отклонена.



"Мне показалось, что офсайд скорее был, чем не был. Но надо смотреть, я ещё не смотрел", - Олег Кононов на этот раз решил не заводиться перед интервью и в эфире "Матч Премьер" больше говорил об игре своей команды.

Стоит отметить, что на матче лично присутствовали президент РФПЛ Сергей Прядкин и руководитель судейского корпуса Александр Егоров. Директор "Арсенала" Гурам Аджоев после гола "Ростова" явно что-то высказывал Прядкину.

Фото: ФК "Арсенал", трансляция "Матч Премьер"
Теги: Арсенал Кононов Ростов Ионов Фото
Сегодня, 21:46
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14
(1)
№14 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 22:53) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Shekel
Ни на одном скриншоте не видно мяча. Для чего их вообще кинули, если по ним ничего невозможно понять?

видно, в первом случае мяч на ноге у игрока справа, во втором на голове у скидывавшего. Уж извините, увеличить мяч или раскрашивать его никак. Но он и не нужен - стоп-кадры сделаны в момент передач
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№13 Написал: realist12 (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Голова и плечо Ионова за линией - офсайд.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:45) #
  • +1
  •  (1)

Пожирнее бы ещё линию прочертили, тогда все окажутся на этой линии.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Sergeevich (Сегодня, 22:45) #
  • 0
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online

Shekel,
Понять вообще в этом эпизод трудно, но как раз на видео точно не поймёшь, а тут стоп-кадр в момент паса.
Но судья же человек, он не мог видеть эти пару см офсайд на секунду.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:41) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
фоточки вообще снимают все вопросы..никакого офсайда не было..судья на линии всё видел!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№9 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:29) #
  • +1
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Цитата: Sergeevich
Все там видно, над просто внимательнее смотреть)

Без видео на этих скриншотах вообще ничего непонятно. Шо тут можно понять по этим картинкам?


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 22:17) #
  • +3
  •  (7)
online

Shekel,
Все там видно, над просто внимательнее смотреть)

То есть неумышленная рука - это пенальти в ворота Арсенала, а неумышленно сбил Ари в штрафной это не пенальти, ведь в ворота Спартака не желательно ставить.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Больше похоже на "одну линию"... По-хорошему, надо бы расценить в пользу атаки... Собственно, так судьи и поступили.


И это логично...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (2)

Ни на одном скриншоте не видно мяча. Для чего их вообще кинули, если по ним ничего невозможно понять?


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 22:05) #
  • -3
  •  (5)

Что на этот раз нам поведает зубастик Егоров о безгрешности судейства...?
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
№4 Написал: олодька Самара (Сегодня, 21:58) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Тут сложностей не было. Рука была при подении игрока на операющую руку. А это не пенальти . Чемпионат при фар такое не давал. Если в правую руку попал бы при поднятии её то да
Регистрация: 24.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
сложный момент.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:54) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Игра оставляет достаточно тягостное впечатления, хотя три очка, конечно, добавляют настроения. Шомуродов когда-нибудь научится в ворота попадать с 10 метров? А насчет офсайда - тут на картинках разобраться не можем, а в движении вообще этого отклонения головы заметить практически невозможно. Может, и был. Но гол есть гол.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:53) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Больше похоже на "одну линию"... По-хорошему, надо бы расценить в пользу атаки... Собственно, так судьи и поступили.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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