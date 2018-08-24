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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото)
Обычно спокойный и дипломатичный Олег Кононов после поражения от ЦСКА в пух и прах разнёс арбитра Владислава Безбородова неделю назад, но сегодня у "Арсенала" появился новый повод жаловаться на судейство. По всей видимости, перед тем, как заработать пенальти Алексей Ионов забрался в положение "вне игры".
Судьбу матча 5-го тура чемпионата России решил гол Алексея Ионова с пенальти. Мяч, забитый на 65-й минуте, оказался единственным во встрече. 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку защитника "Арсенала" Александра Денисова, который подменял дисквалифицированного Гию Григалаву. За удаление Григалавы в матче с ЦСКА Кононов и раскритиковал судейство Владислава Безбородова.
Сам эпизод с пенальти больших споров не вызывал: мяч очевидно попал в руку, пусть Денисов падал и сыграл ей неумышленно. А вот к помощнику Кирилла Левникова Андрею Веретёшкину возникли вопросы. После выноса мяча из штрафной "Арсенала" взмахнуть флажком он мог аж 2 раза, в каждой из фаз атаки, но не стал этого делать.
В студии "Матч Премьер" провели линию. Эпизод сложный из-за множества игроков "Ростова", спорный, скорее можно трактовать в пользу атаки.
Вторая же фаза выглядит более очевидной, хотя и тут есть сомнения.
Ноги игроков примерно на одной линии.
Однако голова Ионова (а ей, как известно, забивать можно) отклонена.
"Мне показалось, что офсайд скорее был, чем не был. Но надо смотреть, я ещё не смотрел", - Олег Кононов на этот раз решил не заводиться перед интервью и в эфире "Матч Премьер" больше говорил об игре своей команды.
Стоит отметить, что на матче лично присутствовали президент РФПЛ Сергей Прядкин и руководитель судейского корпуса Александр Егоров. Директор "Арсенала" Гурам Аджоев после гола "Ростова" явно что-то высказывал Прядкину.
Фото: ФК "Арсенал", трансляция "Матч Премьер"
Судьбу матча 5-го тура чемпионата России решил гол Алексея Ионова с пенальти. Мяч, забитый на 65-й минуте, оказался единственным во встрече. 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку защитника "Арсенала" Александра Денисова, который подменял дисквалифицированного Гию Григалаву. За удаление Григалавы в матче с ЦСКА Кононов и раскритиковал судейство Владислава Безбородова.
Сам эпизод с пенальти больших споров не вызывал: мяч очевидно попал в руку, пусть Денисов падал и сыграл ей неумышленно. А вот к помощнику Кирилла Левникова Андрею Веретёшкину возникли вопросы. После выноса мяча из штрафной "Арсенала" взмахнуть флажком он мог аж 2 раза, в каждой из фаз атаки, но не стал этого делать.
В студии "Матч Премьер" провели линию. Эпизод сложный из-за множества игроков "Ростова", спорный, скорее можно трактовать в пользу атаки.
Вторая же фаза выглядит более очевидной, хотя и тут есть сомнения.
Ноги игроков примерно на одной линии.
Однако голова Ионова (а ей, как известно, забивать можно) отклонена.
"Мне показалось, что офсайд скорее был, чем не был. Но надо смотреть, я ещё не смотрел", - Олег Кононов на этот раз решил не заводиться перед интервью и в эфире "Матч Премьер" больше говорил об игре своей команды.
Стоит отметить, что на матче лично присутствовали президент РФПЛ Сергей Прядкин и руководитель судейского корпуса Александр Егоров. Директор "Арсенала" Гурам Аджоев после гола "Ростова" явно что-то высказывал Прядкину.
Фото: ФК "Арсенал", трансляция "Матч Премьер"
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