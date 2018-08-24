Олег Кононов: офсайд перед пенальти скорее был, чем не был

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение в матче 5-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:1)."Был ли офсайд? Надо смотреть повтор, но, как мне показалось, офсайд скорее был, чем не был. Еще не видел момент, но мои ассистенты говорят так", - сказал Кононов.