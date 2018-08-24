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Олег Кононов: офсайд перед пенальти скорее был, чем не был

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение в матче 5-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:1).

"Был ли офсайд? Надо смотреть повтор, но, как мне показалось, офсайд скорее был, чем не был. Еще не видел момент, но мои ассистенты говорят так", - сказал Кононов.

Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда?
Теги: Кононов Арсенал Тула Ростов
Сегодня, 22:08
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(1)
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 22:16) #
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  •  (5)

ни одного матча без решающего вмешательства судьи
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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