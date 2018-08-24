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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото) (14)
Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото) (14)
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Олег Кононов: офсайд перед пенальти скорее был, чем не был
Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение в матче 5-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:1).
"Был ли офсайд? Надо смотреть повтор, но, как мне показалось, офсайд скорее был, чем не был. Еще не видел момент, но мои ассистенты говорят так", - сказал Кононов.
Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда?
"Был ли офсайд? Надо смотреть повтор, но, как мне показалось, офсайд скорее был, чем не был. Еще не видел момент, но мои ассистенты говорят так", - сказал Кононов.
Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда?
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