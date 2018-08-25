Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:46
Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас (2)
Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас (2)
22:23
Массимо Каррера - о ляпе Максименко: такие ошибки может допустить любой голкипер. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибался в финале ЛЧ (3)
Массимо Каррера - о ляпе Максименко: такие ошибки может допустить любой голкипер. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибался в финале ЛЧ (3)
22:06
Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео) (6)
Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео) (6)
22:01
Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать (3)
Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать (3)
21:54
Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо" (12)
Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо" (12)
21:49
Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? (7)
Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? (7)
21:31
Игроки "Спартака" поддержали Максименко после пропущенного гола с чужой половины поля (видео) (26)
Игроки "Спартака" поддержали Максименко после пропущенного гола с чужой половины поля (видео) (26)
20:00
"Руки прочь от Хохлова!" Фанаты "Динамо" поддержали своего тренера в матче со "Спартаком" (фото) (3)
"Руки прочь от Хохлова!" Фанаты "Динамо" поддержали своего тренера в матче со "Спартаком" (фото) (3)
20:00
Михаил Грушевский: бригада арбитров в матче "Рубин" - ЦСКА "мешковатая" была, мне судейство очень не понравилось (9)
Михаил Грушевский: бригада арбитров в матче "Рубин" - ЦСКА "мешковатая" была, мне судейство очень не понравилось (9)
19:39
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют (6)
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют (6)
19:29
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (32)
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (32)
18:36
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
17:08
Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
16:16
"Зенит" отправился в Уфу
"Зенит" отправился в Уфу
16:04
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (13)
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (13)
15:34
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Динамо" (2:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Дерби получилось! "Спартак" возил "Динамо", имел громадное преимущество, хорошо провёл игру, мне понравилось. В первом тайме вообще была только одна команда - "красно-белая". По желанию и характеру нет никаких вопросов.
А во втором тайме случилось довольно весёлое событие, украшение стола, откровенно говоря. Что сделал Максименко... это надо уметь. Такова молодость, поэтому, наверное, иногда нечто подобное и нужно пропускать, чтобы не пропускать в будущем. Такой конфуз для самого мальчишки... думаю, он долго будет переживать, поскольку было видно, что он сам знает, что натворил.
Сейчас я смотрю в предстоящий тур, на игру с "Зенитом". Хорошо, что сегодня никто не получил травму, поэтому в Питере нас ждёт битва. А в этом туре "Спартак" провёл очень удачную генеральную репетицию. В целом, футбол был хороший, "Динамо" выглядело временами прилично, но не до такой степени. Не будем греха таить - "Спартак" на голову сильнее.
- О футболистах "Спартака":
Сильный матч провёл Зобнин, работу которого вроде и не видно, но он проделал такой объём... я ему аплодирую! Парень в целом смотрится здорово в последних матчах, и сегодня он показал, что он мастер, не даром многие его хвалят.
Все играли прилично, вот только если бы не этот чудо-гол Рыкова... возможно, я бы и минусы не искал. Но и такой гол - тоже здорово для болельщиков, и красота, и повод подискутировать.
Вновь из игры выпадал Самедов, которому, видно, силёнок не хватает, всё назад играет... его судьбу должен решать тренер. Неважно в игру вошёл Тимофеев, и это нужно говорить прямо. Молодые ребята должны пользоваться доверием Карреры, ведь если так продолжится - доверять уже не будет. Это не детский сад, один-три раза дали проявить себя, в конце концов терпение лопнет, и потом - глубокий запас. От Рассказова все мы и Каррера ждём большего. Мальчишка в некоторых моментах теряется, и это непозволительно.
Хорошо провёл игру Фернандо, куда лучше, чем в предыдущие разы. Видимо, встряхнулся. Зе Луиш - красавец! Глушаков на хорошем уровне сыграл. Промес выглядел намного лучше, чем раньше, посвежее, набирает форму. Думаю, голландец ещё покажет себя в ближайших играх, и будем надеяться, что матч в Питере исключением не станет. А в целом, "Спартак" очень уверенно провёл игру.
- Об игре:
Дерби получилось! "Спартак" возил "Динамо", имел громадное преимущество, хорошо провёл игру, мне понравилось. В первом тайме вообще была только одна команда - "красно-белая". По желанию и характеру нет никаких вопросов.
А во втором тайме случилось довольно весёлое событие, украшение стола, откровенно говоря. Что сделал Максименко... это надо уметь. Такова молодость, поэтому, наверное, иногда нечто подобное и нужно пропускать, чтобы не пропускать в будущем. Такой конфуз для самого мальчишки... думаю, он долго будет переживать, поскольку было видно, что он сам знает, что натворил.
Сейчас я смотрю в предстоящий тур, на игру с "Зенитом". Хорошо, что сегодня никто не получил травму, поэтому в Питере нас ждёт битва. А в этом туре "Спартак" провёл очень удачную генеральную репетицию. В целом, футбол был хороший, "Динамо" выглядело временами прилично, но не до такой степени. Не будем греха таить - "Спартак" на голову сильнее.
- О футболистах "Спартака":
Сильный матч провёл Зобнин, работу которого вроде и не видно, но он проделал такой объём... я ему аплодирую! Парень в целом смотрится здорово в последних матчах, и сегодня он показал, что он мастер, не даром многие его хвалят.
Все играли прилично, вот только если бы не этот чудо-гол Рыкова... возможно, я бы и минусы не искал. Но и такой гол - тоже здорово для болельщиков, и красота, и повод подискутировать.
Вновь из игры выпадал Самедов, которому, видно, силёнок не хватает, всё назад играет... его судьбу должен решать тренер. Неважно в игру вошёл Тимофеев, и это нужно говорить прямо. Молодые ребята должны пользоваться доверием Карреры, ведь если так продолжится - доверять уже не будет. Это не детский сад, один-три раза дали проявить себя, в конце концов терпение лопнет, и потом - глубокий запас. От Рассказова все мы и Каррера ждём большего. Мальчишка в некоторых моментах теряется, и это непозволительно.
Хорошо провёл игру Фернандо, куда лучше, чем в предыдущие разы. Видимо, встряхнулся. Зе Луиш - красавец! Глушаков на хорошем уровне сыграл. Промес выглядел намного лучше, чем раньше, посвежее, набирает форму. Думаю, голландец ещё покажет себя в ближайших играх, и будем надеяться, что матч в Питере исключением не станет. А в целом, "Спартак" очень уверенно провёл игру.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.