Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Динамо" (2:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.Дерби получилось! "Спартак" возил "Динамо", имел громадное преимущество, хорошо провёл игру, мне понравилось. В первом тайме вообще была только одна команда - "красно-белая". По желанию и характеру нет никаких вопросов.А во втором тайме случилось довольно весёлое событие, украшение стола, откровенно говоря. Что сделал Максименко... это надо уметь. Такова молодость, поэтому, наверное, иногда нечто подобное и нужно пропускать, чтобы не пропускать в будущем. Такой конфуз для самого мальчишки... думаю, он долго будет переживать, поскольку было видно, что он сам знает, что натворил.Сейчас я смотрю в предстоящий тур, на игру с "Зенитом". Хорошо, что сегодня никто не получил травму, поэтому в Питере нас ждёт битва. А в этом туре "Спартак" провёл очень удачную генеральную репетицию. В целом, футбол был хороший, "Динамо" выглядело временами прилично, но не до такой степени. Не будем греха таить - "Спартак" на голову сильнее.Сильный матч провёл Зобнин, работу которого вроде и не видно, но он проделал такой объём... я ему аплодирую! Парень в целом смотрится здорово в последних матчах, и сегодня он показал, что он мастер, не даром многие его хвалят.Все играли прилично, вот только если бы не этот чудо-гол Рыкова... возможно, я бы и минусы не искал. Но и такой гол - тоже здорово для болельщиков, и красота, и повод подискутировать.Вновь из игры выпадал Самедов, которому, видно, силёнок не хватает, всё назад играет... его судьбу должен решать тренер. Неважно в игру вошёл Тимофеев, и это нужно говорить прямо. Молодые ребята должны пользоваться доверием Карреры, ведь если так продолжится - доверять уже не будет. Это не детский сад, один-три раза дали проявить себя, в конце концов терпение лопнет, и потом - глубокий запас. От Рассказова все мы и Каррера ждём большего. Мальчишка в некоторых моментах теряется, и это непозволительно.Хорошо провёл игру Фернандо, куда лучше, чем в предыдущие разы. Видимо, встряхнулся. Зе Луиш - красавец! Глушаков на хорошем уровне сыграл. Промес выглядел намного лучше, чем раньше, посвежее, набирает форму. Думаю, голландец ещё покажет себя в ближайших играх, и будем надеяться, что матч в Питере исключением не станет. А в целом, "Спартак" очень уверенно провёл игру.