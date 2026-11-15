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Наумов обозначил плюсы Овчинникова для "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном назначении Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Николай Наумов предположил, что российский специалист может помочь "железнодорожникам" благодаря своему опыту и характеру.

"Это неплохой вариант. Овчинников уже тренировал в "Кубани", хотя это было давно.

Опыт не пропьёшь. К тому же это харизматичная фигура, жёсткий и властный человек.
Он способен встряхнуть "Локомотив". Его жёсткая рука пригодится. Не исключаю, что потом они на этом варианте и остановятся", - сказал Наумов "Советскому спорту".

На данный момент московский "Локомотив" находится в зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги. Клуб занимает 15-ю строчку с 11 баллами в своем активе.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство красно-зеленых планирует назначить Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера клуба. Ранее специалист возглавлял краснодарскую "Кубань", брянское и минское "Динамо", работал в ЦСКА и сборной России.

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