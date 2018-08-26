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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Хорошая тактика и результат, но проблемы сохраняются. Разбор рабочей победы «Зенита»
В Уфе прошёл матч команд, которые уже в начале сезона играют на пределе из-за тяжелого графика. Это сказалось на содержании. Семак против команды, которую он пока ещё возможно знает даже лучше, чем «Зенит».
В новом «Зените» Семака многое держится на свободных действиях игроков. Ерохин стал не просто гибридным полузащитником, который ситуативно поднимается на линию к нападающему, он зачастую уже при начале атаки находится там. Роль Дриусси ещё более свободна, он может оказаться и на флангах, и в опорной зоне, и на острие. Его ключевое умение выглядит так - найти свободную зону, открыться в неё, поймать коридор и момент для передачи в него от партнера, отдать последний пас.
Примерно тоже самое исполняет Эрнани если он не привязан к опорной зоне. Интересно, что эти функции он начал исполнять только после ухода с поля Дриусси на 76ой минуте. 11 минут на поле вместе это не повод делать выводы, но есть подозрения, что эти 2 игрока на одной линии полузащиты будут дублировать функции друг друга или вовсе мешать.
О схемах
«Зенит» играл разные схемы в зависимости от игровой ситуации. 4-3-3 в прессинге, 4-4-1-1 в обороне где у Дриусси широченная роль в прессинге(вплоть до своей опорной, он вообще останавливается?), и 4-2-3-1\4-2-2-2 в атаке, но очень условно. В атаке у Ерохина и Дриусси свободные роли, Ерохин чаще оказывается на острие чем Дриусси, если нет, то Дриусси как правило занимает позицию десятки под Дзюбой, образую 4-2–3-1. Как и обычно, крайние полузащитники регулярно менялись флангами.
«Уфа» всё-таки перестроилась под «Зенит» и сыграла 3-4-3, вышло ужасно. Хозяева оставляли огромные горизонтальные и вертикальные зоны, счёт мог быть крупнее уже после первого тайма.
О странном кадровом решение Томарова
Томаров бросил в бой 18-летнего защитника Дивеева (это больше похоже на попытку набить цену, в обойме есть другие игроки для ротации), которым накануне интересовался лондонский «Арсенал». Забавно, что в первом голе именно он допустил грубейшую ошибку - выбросился на Ерохина когда Дзюба нырял ему за спину, при этом его партнёр по обороне поскользнулся.
О проблемах «Зенита»
Несмотря на счёт и крайне удачно сложившийся матч, все проблемы «Зенита» сохраняются - плавающая опорная зона с агрессивными в выбрасываниях игроками, слабые крайние защитники. Решение Набиуллина по умолчанию с мячом - вертикальная длинная передача в борьбу, на первых минутах имея огромную зону для продвижения мяча Эльмир зачем-то запустил диагональ в штрафную из глубокой зоны. У Смольникова ещё хуже, по умолчанию решение отдать назад или не точно ближайшему(чаще Кузяеву).
В этот раз Семак выбрал сочетание Кузяев-Паредес для опорной зоны. При началах атак Кузяев занимал позицию в самом центре, Паредес уходил на фланг\полуфланг и уже оттуда дирижировал атаками. В обороне снова есть вопросы к опорной зоне, у Кузяева нет позиционной дисциплины для игры в паре с аргентинцем, хотя бы один должен постоянно оценивать ситуацию вокруг, а не постоянно играть агрессивно по мячу.
Именно поэтому на чемпионате мира Черчесов избегал ситуаций с Кузяевым и Зобниным в опорной. Кузяев намного полезнее на фланге, где он может протащить мяч в силовой манере. Также он полезен в прессинге, не только движением, но и чтением игры. В начале прошлого сезона при Манчини это принесло много пользы, в том числе организованный гол «Спартаку». Кузяев в опорной зоне, это история не рационального использования, которая не решает и саму проблему опорной зоны. Семаку придётся продолжить тактический поиск если ему не купят полузащитника с хорошим оборонительным объемом и позиционной игрой. К тому же для Кузяева возможно место выше на замену слабому звену.
Слабый матч провёл Мак, он вышел уже уставшим. Проиграл все единоборства в первом тайме и затянул 2 перспективные атаки. Логично, что заменили его самым первым. Мак не выдерживает объём работы матча целиком, почти в каждой игре его меняют. Иметь в старте игрока, которого обязательно придётся менять - элемент роскоши.
Во втором тайме игра превратилась в бесконечную грубость, 18-4 по фолам в пользу «Уфы». Сразу ряд игроков хозяев сфолили на Паредесе, это похоже на установку, зная реакцию и недисциплинированность Паредеса. На очередную карточку его все-таки посадили за отмашку.
«Зениту» повезло?
Частично, да. «Зениту» сильно упростила игру хронология матча, 2 быстрых мяча в первые 10 минут. Первый забит после аута (который кстати Набиуллин бросил не по правилам, в момент броска ноги должны быть вместе), неудачного удара Дриусси и рикошета в ворота «Уфы». Второй был забит после грубой ошибки Дивеева и удара Дзюбы в штангу. Более явные и логичные моменты Дзюбы и Ивановича реализовать не получилось.
О том, что делает разницу
Семак по-прежнему делает ставку на стандарты в атаке, очередной интересный розыгрыш засветили во втором тайме, когда Паредес отдавал проникающую передачу низом под рывок Ивановича в свободную зону. С этой точки зрения будет крайне любопытное противостояние со «Спартаком», две лучших команды на стандартах в атаке. «Спартак» вообще забивал только после стандартов в этом сезоне.
На оборонительных навесных стандартах «Зенит» продолжает обороняться по зонам, максимально насыщая вратарскую и подходы к ней. Вся остальная часть штрафной приносится в жертву, плюс есть явно уязвимое место - дальняя штанга, «Уфа» оттуда забила гол, который не засчитали. Концепцию зонной обороны под «Спартак» крайне желательно скорректировать, слабые места текущей соперники уже наверняка разобрали.
Семак рискует
Дзюба и Иванович играют без отдыха, если не считать замен Артема в концовках и пропущенный выезд в Минск. Обоим возможно предстоит сыграть вторую игру на синтетике через 3 дня, а ещё через 2 будет ждать свежий «Спартак» со скоростными и атлетичными нападающими. Сергею Богдановичу придётся дать им отдых. Нобоа уже потеряли, ещё 2 возрастных лидера не железные, оба пропустили 2 из 3х летних сборов, а форсирование набора формы в этих условиях только увеличивает риск дальнейших травм. Семак допустил провал в Минске при массовой ротации и фундаментальных просчетах (отсутствие всех диспетчеров и таргетменов на поле), точечная ротация менее рискована.
Сергей Семак: горжусь "Уфой", они бились и хотели победить
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Сергей Семак: горжусь "Уфой", они бились и хотели победить (видео)
В новом «Зените» Семака многое держится на свободных действиях игроков. Ерохин стал не просто гибридным полузащитником, который ситуативно поднимается на линию к нападающему, он зачастую уже при начале атаки находится там. Роль Дриусси ещё более свободна, он может оказаться и на флангах, и в опорной зоне, и на острие. Его ключевое умение выглядит так - найти свободную зону, открыться в неё, поймать коридор и момент для передачи в него от партнера, отдать последний пас.
Примерно тоже самое исполняет Эрнани если он не привязан к опорной зоне. Интересно, что эти функции он начал исполнять только после ухода с поля Дриусси на 76ой минуте. 11 минут на поле вместе это не повод делать выводы, но есть подозрения, что эти 2 игрока на одной линии полузащиты будут дублировать функции друг друга или вовсе мешать.
О схемах
«Зенит» играл разные схемы в зависимости от игровой ситуации. 4-3-3 в прессинге, 4-4-1-1 в обороне где у Дриусси широченная роль в прессинге(вплоть до своей опорной, он вообще останавливается?), и 4-2-3-1\4-2-2-2 в атаке, но очень условно. В атаке у Ерохина и Дриусси свободные роли, Ерохин чаще оказывается на острие чем Дриусси, если нет, то Дриусси как правило занимает позицию десятки под Дзюбой, образую 4-2–3-1. Как и обычно, крайние полузащитники регулярно менялись флангами.
«Уфа» всё-таки перестроилась под «Зенит» и сыграла 3-4-3, вышло ужасно. Хозяева оставляли огромные горизонтальные и вертикальные зоны, счёт мог быть крупнее уже после первого тайма.
О странном кадровом решение Томарова
Томаров бросил в бой 18-летнего защитника Дивеева (это больше похоже на попытку набить цену, в обойме есть другие игроки для ротации), которым накануне интересовался лондонский «Арсенал». Забавно, что в первом голе именно он допустил грубейшую ошибку - выбросился на Ерохина когда Дзюба нырял ему за спину, при этом его партнёр по обороне поскользнулся.
О проблемах «Зенита»
Несмотря на счёт и крайне удачно сложившийся матч, все проблемы «Зенита» сохраняются - плавающая опорная зона с агрессивными в выбрасываниях игроками, слабые крайние защитники. Решение Набиуллина по умолчанию с мячом - вертикальная длинная передача в борьбу, на первых минутах имея огромную зону для продвижения мяча Эльмир зачем-то запустил диагональ в штрафную из глубокой зоны. У Смольникова ещё хуже, по умолчанию решение отдать назад или не точно ближайшему(чаще Кузяеву).
В этот раз Семак выбрал сочетание Кузяев-Паредес для опорной зоны. При началах атак Кузяев занимал позицию в самом центре, Паредес уходил на фланг\полуфланг и уже оттуда дирижировал атаками. В обороне снова есть вопросы к опорной зоне, у Кузяева нет позиционной дисциплины для игры в паре с аргентинцем, хотя бы один должен постоянно оценивать ситуацию вокруг, а не постоянно играть агрессивно по мячу.
Именно поэтому на чемпионате мира Черчесов избегал ситуаций с Кузяевым и Зобниным в опорной. Кузяев намного полезнее на фланге, где он может протащить мяч в силовой манере. Также он полезен в прессинге, не только движением, но и чтением игры. В начале прошлого сезона при Манчини это принесло много пользы, в том числе организованный гол «Спартаку». Кузяев в опорной зоне, это история не рационального использования, которая не решает и саму проблему опорной зоны. Семаку придётся продолжить тактический поиск если ему не купят полузащитника с хорошим оборонительным объемом и позиционной игрой. К тому же для Кузяева возможно место выше на замену слабому звену.
Слабый матч провёл Мак, он вышел уже уставшим. Проиграл все единоборства в первом тайме и затянул 2 перспективные атаки. Логично, что заменили его самым первым. Мак не выдерживает объём работы матча целиком, почти в каждой игре его меняют. Иметь в старте игрока, которого обязательно придётся менять - элемент роскоши.
Во втором тайме игра превратилась в бесконечную грубость, 18-4 по фолам в пользу «Уфы». Сразу ряд игроков хозяев сфолили на Паредесе, это похоже на установку, зная реакцию и недисциплинированность Паредеса. На очередную карточку его все-таки посадили за отмашку.
«Зениту» повезло?
Частично, да. «Зениту» сильно упростила игру хронология матча, 2 быстрых мяча в первые 10 минут. Первый забит после аута (который кстати Набиуллин бросил не по правилам, в момент броска ноги должны быть вместе), неудачного удара Дриусси и рикошета в ворота «Уфы». Второй был забит после грубой ошибки Дивеева и удара Дзюбы в штангу. Более явные и логичные моменты Дзюбы и Ивановича реализовать не получилось.
О том, что делает разницу
Семак по-прежнему делает ставку на стандарты в атаке, очередной интересный розыгрыш засветили во втором тайме, когда Паредес отдавал проникающую передачу низом под рывок Ивановича в свободную зону. С этой точки зрения будет крайне любопытное противостояние со «Спартаком», две лучших команды на стандартах в атаке. «Спартак» вообще забивал только после стандартов в этом сезоне.
На оборонительных навесных стандартах «Зенит» продолжает обороняться по зонам, максимально насыщая вратарскую и подходы к ней. Вся остальная часть штрафной приносится в жертву, плюс есть явно уязвимое место - дальняя штанга, «Уфа» оттуда забила гол, который не засчитали. Концепцию зонной обороны под «Спартак» крайне желательно скорректировать, слабые места текущей соперники уже наверняка разобрали.
Семак рискует
Дзюба и Иванович играют без отдыха, если не считать замен Артема в концовках и пропущенный выезд в Минск. Обоим возможно предстоит сыграть вторую игру на синтетике через 3 дня, а ещё через 2 будет ждать свежий «Спартак» со скоростными и атлетичными нападающими. Сергею Богдановичу придётся дать им отдых. Нобоа уже потеряли, ещё 2 возрастных лидера не железные, оба пропустили 2 из 3х летних сборов, а форсирование набора формы в этих условиях только увеличивает риск дальнейших травм. Семак допустил провал в Минске при массовой ротации и фундаментальных просчетах (отсутствие всех диспетчеров и таргетменов на поле), точечная ротация менее рискована.
Сергей Семак: горжусь "Уфой", они бились и хотели победить
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Сергей Томаров: поменял Дивеева, чтобы его поберечь (видео)
Сергей Семак: горжусь "Уфой", они бились и хотели победить (видео)
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