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Максим Максименко: Селихов не сильнее брата

Максим Максименко: Селихов не сильнее брата

Брат голкипера московского "Спартака" Максименко высказал мнение, что второй голкипер "красно-белых" Селихов не сильнее Александра:

– Что будет, когда вернется Селихов?

– Мы говорили с Сашей на эту тему. Конечно, он понимает, что такой момент настанет. Но я ему сказал и уверен в этом абсолютно, что если он не начнет дергаться и продолжит играть также, как сейчас, то его в воротах "Спартака" никто не подвинет. Да и он сам, наверное, это понимает. В то же время и Каррера в своих интервью говорит, что верит в Сашу. На мой взгляд, если посмотреть последние игры Саши, то нельзя сказать, что Селихов сильнее, - передает слова родственника Максименко "Спорт-Экспресс".

Брат Максименко: такой гол на Саню не повлияет

фото: "РИА 57"
Теги: Спартак Максименко Селихов
Сегодня, 09:30
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9
(3)
№9 Написал: dvdw (Сегодня, 10:35) #
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Шансы есть у всех,будут стоять в очередь, пока кто то не накосячит. Это же не фидель кастро, Путин или Лукашенко,что поставили раз и на 567 лет.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 10:18) #
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online

Цитата: MAG554
это уже эпидемией называется. то папа, то брат лезут в советчики. а журналюгам только давай жареного.

SVN
Опередил )) пока я двумя пальцами тыкал, такие же выводы

Зато сми молчат про Зенит,там все отлично,Семак сплотил,объединил,играют за Семака!
журналисты продажные!ТОже самое про Спартак на финише прошлого сезона устроили.
посмотри статью Егорова защищающего Вилкова на чемпионат.ком
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:17) #
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Согласен, но он должен был брать второй мяч, ну а третий - это технический косяк. Хотя и здесь есть и вина защитников. Понятно, что организованная команда не должна, забив 2 , потом пропускать 3 за 15 минут. В матчах с ПАОК начудили практически все и Каррера в том числе, по составу. Но Селихов, мое мнение, надежнее. Пока. У Максименко, конечно есть свои плюсы. И Реброва тоже нельзя списывать. Вратарская линия в Спартаке сейчас более, менее.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:14) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Селихов до травмы на порядок сильнее Максименко был! уверен, если бы не эта нелепая травма, то ПАОК мы бы прошли!
Максименко, конечно то же молодец, дебютировал хорошо, в отличии от Митрюшкина, но... временами допускает явные плюхи. Понятно, что не хватает опыта и стабильности. Но два сильных воротчика, это хорошо, конкуренция лишь на пользу обоим! Ребров уже откровенно не тянет...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:12) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
это уже эпидемией называется. то папа, то брат лезут в советчики. а журналюгам только давай жареного.

SVN
Опередил )) пока я двумя пальцами тыкал, такие же выводы
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 10:10) #
  • -1
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online

такие интервью,это провокация,футболисты не дают интервью,журналюги действуют через родственников!Сейчас Максименко,неделю назад про Кутепова папаша переживал,уже три дня Спартак пытается типа от Промеса избавиться.Карреру пытают на пресс-конференциях тупыми вопросами,найти скандальчик!
идите журналюги в лагерь Зенита с Цска и Локомотива,и пишите про них такие статьи!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:05) #
  • +3
  •  (3)
online

Rasmuz,
С ПАОКом не только его вина.
Пенальти не забили, ответку не выиграли...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нет, Селихов номер 1


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 09:39) #
  • +5
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Селихов тоже Александр. Максименко еще не играл с Зенитом и ЦСКА. Но за ним уже 2 косяка. Причем в случае с ПАОК была потеряна куча бабла. А гол с Динамо навсегда войдет в анналы Премьер Лиги.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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