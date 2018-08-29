Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Брат Максименко: такой гол на Саню не повлияет

Брат голкипера московского "Спартака" Александра Максименко поделился мнением о том, как его брат переживет неудачу в дерби "Спартак" - "Динамо":

– Неужели даже по-братски не подшутили над ним после того, как он пропустил с центра поля от "Динамо"?

– Нет, конечно. Он этот мяч принял очень близко к сердцу. Но это опыт, он тоже бывает разный. Да и дальше не собираюсь его подкалывать по этой теме.

Но с братом у нас не принято подшучивать друг над другом после неудачных моментов, потому что они бывают у каждого спортсмена. Саша всегда поддерживал меня, когда я ошибался. Да и характеры у нас похожие, не стоит шутить на такие темы.

– Не сломает его этот гол?

– Главное, чтобы его поддержали в команде. Но по тому, что слышал я, в "Спартаке" очень дружный коллектив. Так что я уверен в Сане, этот гол никак на него не повлияет. Посмотрите, сколько он вытащил в других играх… Не нужно судить человека из-за одной ошибки, - передает слова брата футболиста "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Максименко
Сегодня, 09:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(1)
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: tiki
так что лучше бы просто от парня отстали

так не клуб раздувает и не сам он.

так разве я про клуб что-то сказал?я же говорю про ситуацию в целом


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 09:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
это хорошо, ждем в Питере
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
так что лучше бы просто от парня отстали

так не клуб раздувает и не сам он.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:21) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
практика решает.на треньках одно,а в игре-другое.

ну так про это я же тоже написал)
а вообще очень много ненужного внимания к парню. во первых для него самого
а во вторых, да, я понимаю то, что молодой кипер и все дела, но зачем столько дифирамб? вот если пеналь потащит - так вообще про памятник будут говорить и про сборную. хотя, если по факту, сыграл только с паоком (где все таки привез именно тот ненужный гол) и с Динамо - где примерно то же...так что лучше бы просто от парня отстали


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
это уже вопрос опыта

об этом и говорю.опыт приобрел,в след раз в схожей ситуации должен действовать правильно.

Цитата: tiki
хотя я сомневаюсь что такому не учат в школах.

практика решает.на треньках одно,а в игре-другое.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
не,повлиять то должен как раз.должен выводы правильные сделать,тк мяч не нужно было пытаться ловить,а смахивать хоть пальцами в сторону.

это уже вопрос опыта, все таки. хотя я сомневаюсь что такому не учат в школах. просто одно дело "школа" и "институт", другое дело практика. видимо занервничал.
именно по этой причине кто-то (не вспомню кто) назвал его именно "мальчиком"...нет пока стержня


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 09:14) #
  • +2
  •  (8)

столько шума из-за посредственного, как говорит смолов, ноунейма.ну а если не повлияет - значит и будет дальше такие пускать
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:13) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
не,повлиять то должен как раз.должен выводы правильные сделать,тк мяч не нужно было пытаться ловить,а смахивать хоть пальцами в сторону.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.