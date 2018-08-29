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Михаил Грушевский: Егоров не понимает, что судьи являются обслуживающим персоналом
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал последние высказывания руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также в целом работу судейского корпуса.
- Хочу подчеркнуть, что не собираюсь сейчас говорить с позиции болельщика ЦСКА, поскольку уверен, что от судейских ошибок почти в равной степени страдают и "Спартак", и "Зенит", и "Локомотив", и "Краснодар", - начал Грушевский. - Мне кажется, что коэффициент судейских ляпов равномерно распределяется по нашему чемпионату. И хотя болельщикам разных клубов свойственно верить в разные заговоры, думаю, судьи по всему миру равномерно совершают ошибки, во-первых, против клубов нижней части таблицы, и во-вторых, в пользу самых топовых клубов мира. Картина примерно одинаковая, и заметно поменяться она сможет только после того, как систему ВАР введут повсеместно.
Однако меня "вдохновил" спич Александра Егорова. Определённые вопросы были к нему и во время судейской карьеры, в частности, он и тогда делал спорные заявления, а теперь же он руководит департаментом судейства и инспектирования, и уже успел совершить несколько поступков, несовместимых с его должностью. Как можно было допустить, чтобы матч "Енисей" - "Крылья Советов" (1:0) обслуживал товарищ начальника хозяев поля (согласно СМИ, арбитр игры Михаил Вилков является воспитанником начальника "Енисея" Игоря Егорова - прим. RF)?! Подобные решения носят системный характер. Вспомните хотя бы третье кряду назначение Лапочкина на очные матчи "Краснодара" и "Спартака".
И вместо того, чтобы признать печальный факт назначения Вилкова на игру, которую доверять ему во избежание разных разговоров не стоило, господин Егоров начал учить Андрея Тихонова как надо правильно тренировать, атаковать и бить по воротам... Это мы упустили момент! Если бы Егоров получил достойный ответ, когда практически аналогичным образом он высказывался в адрес Гончаренко, он бы не позволил себе таких реплик в адрес Тихонова, особенно вопиющую реплику по поводу сына главного тренера "Крыльев", за которую он уже извинился.
Мне кажется, что господин Егоров не понимает, что судьи являются обслуживающим персоналом в футбольной структуре. Несмотря на значимость и судьбоносных их решений, арбитры - обслуживающий персонал. Я не встречал болельщиков, которые покупали билеты не для просмотра матчей любимых команд и ярких футболистов, а для просмотра работы Вилкова, Лапочкина и других. Судьи в нашем футболе живут благодаря интересу болельщиков, которые смотрят не на арбитров, а на игру, на команды, на звёзд. И господин Егоров, видимо, недопонимает, что в футболе есть куда более важные элементы, нежели судьи.
Если арбитр совершил ошибку - признайте и объясните её природу. Предшественник Егорова, господин Будогосский, несмотря на все претензии, достаточно скрупулёзно пытался объяснить как правоту арбитров, так и их ошибки. А Егоров пока ограничивается хамоватым отпором, который дискредитирует саму систему ценностей в нашем футболе. На мой взгляд, руководству РФС очень серьёзно следует подумать о соответствии Егорова к должности, которую ему доверили. Мне кажется, что человек принципиально не понимает своих задач, ответственности и систему ценностей в футбольной структуре. Хамство в адрес Тихонова просто несовместимо с элементарным кодексом человеческой и принципиальной порядочности, и одних извинений здесь недостаточно.
Кроме того, отдельно хотел бы прокомментировать высказывание Егорова по судейству Виталия Мешкова в матче "Рубин" - ЦСКА (1:1). Во-первых, Егорову понадобилось продолжительное время на признание ошибок арбитра в этой игре. Во-вторых, оправдывая Мешкова в связи с неназначенным пенальти после фола на Марио Фернандесе, Егоров говорит: "Слава Фернандеса сыграла против него". Позвольте! Марио играет в РПЛ много лет, он уже игрок сборной России, и в отличие от Егорова и Мешкова, Фернандес защищал цвета российской национальной команды на домашнем чемпионате мира, принеся определённую пользу всему отечественному футболу. На мой взгляд, данное высказывание - такое же хамство в адрес Фернандеса, как и ранее упомянутое в адрес Тихонова.
Марио не имел даже близко репутации симулянта, ныряльщика, провокатора, обманщика судей... Да, в игре с всё тем же "Енисеем" был эпизод, который не стоило оценивать как пенальти, ЦСКА повезло. Но какая нафиг слава Марио Фернандеса?! Как можно абсолютно глупейшую ошибку Мешкова оправдать подобным образом?! Кто дал право Егорову?! Можно было бы просто признать ошибку Мешкова, который проглядел абсолютно очевидный момент. Но выражение "слава Фернандеса"... получается, что Мешков это, вроде как, в уме держал... он теперь так всю жизнь чьи-то славы будет держать?! Это вопиющий непрофессионализм Егорова, который подставил и себя, и Мешкова. Должны ли теперь болельщики ЦСКА полагать, что Егоров проинструктировал Мешкова не фиксировать фолы на Фернандесе из-за "славы"?! И ведь в той игре Мешков допустил ещё несколько ошибок против ЦСКА в эпизодах, к которым Фернандес отношения не имел.
Есть смысл подумать о соответствии Александра Егорова той должности, которую он сейчас занимает, а также задуматься о его способностях выстраивать адекватные отношения с клубами, и о его неспособности качественно руководить арбитрами. Надеюсь, что последуют необходимые оргвыводы. На мой взгляд, руководитель департамента судейства и инспектирования не имеет права даже на секунду позволять себе подобных хулиганских высказываний.
- Хочу подчеркнуть, что не собираюсь сейчас говорить с позиции болельщика ЦСКА, поскольку уверен, что от судейских ошибок почти в равной степени страдают и "Спартак", и "Зенит", и "Локомотив", и "Краснодар", - начал Грушевский. - Мне кажется, что коэффициент судейских ляпов равномерно распределяется по нашему чемпионату. И хотя болельщикам разных клубов свойственно верить в разные заговоры, думаю, судьи по всему миру равномерно совершают ошибки, во-первых, против клубов нижней части таблицы, и во-вторых, в пользу самых топовых клубов мира. Картина примерно одинаковая, и заметно поменяться она сможет только после того, как систему ВАР введут повсеместно.
Однако меня "вдохновил" спич Александра Егорова. Определённые вопросы были к нему и во время судейской карьеры, в частности, он и тогда делал спорные заявления, а теперь же он руководит департаментом судейства и инспектирования, и уже успел совершить несколько поступков, несовместимых с его должностью. Как можно было допустить, чтобы матч "Енисей" - "Крылья Советов" (1:0) обслуживал товарищ начальника хозяев поля (согласно СМИ, арбитр игры Михаил Вилков является воспитанником начальника "Енисея" Игоря Егорова - прим. RF)?! Подобные решения носят системный характер. Вспомните хотя бы третье кряду назначение Лапочкина на очные матчи "Краснодара" и "Спартака".
И вместо того, чтобы признать печальный факт назначения Вилкова на игру, которую доверять ему во избежание разных разговоров не стоило, господин Егоров начал учить Андрея Тихонова как надо правильно тренировать, атаковать и бить по воротам... Это мы упустили момент! Если бы Егоров получил достойный ответ, когда практически аналогичным образом он высказывался в адрес Гончаренко, он бы не позволил себе таких реплик в адрес Тихонова, особенно вопиющую реплику по поводу сына главного тренера "Крыльев", за которую он уже извинился.
Мне кажется, что господин Егоров не понимает, что судьи являются обслуживающим персоналом в футбольной структуре. Несмотря на значимость и судьбоносных их решений, арбитры - обслуживающий персонал. Я не встречал болельщиков, которые покупали билеты не для просмотра матчей любимых команд и ярких футболистов, а для просмотра работы Вилкова, Лапочкина и других. Судьи в нашем футболе живут благодаря интересу болельщиков, которые смотрят не на арбитров, а на игру, на команды, на звёзд. И господин Егоров, видимо, недопонимает, что в футболе есть куда более важные элементы, нежели судьи.
Если арбитр совершил ошибку - признайте и объясните её природу. Предшественник Егорова, господин Будогосский, несмотря на все претензии, достаточно скрупулёзно пытался объяснить как правоту арбитров, так и их ошибки. А Егоров пока ограничивается хамоватым отпором, который дискредитирует саму систему ценностей в нашем футболе. На мой взгляд, руководству РФС очень серьёзно следует подумать о соответствии Егорова к должности, которую ему доверили. Мне кажется, что человек принципиально не понимает своих задач, ответственности и систему ценностей в футбольной структуре. Хамство в адрес Тихонова просто несовместимо с элементарным кодексом человеческой и принципиальной порядочности, и одних извинений здесь недостаточно.
Кроме того, отдельно хотел бы прокомментировать высказывание Егорова по судейству Виталия Мешкова в матче "Рубин" - ЦСКА (1:1). Во-первых, Егорову понадобилось продолжительное время на признание ошибок арбитра в этой игре. Во-вторых, оправдывая Мешкова в связи с неназначенным пенальти после фола на Марио Фернандесе, Егоров говорит: "Слава Фернандеса сыграла против него". Позвольте! Марио играет в РПЛ много лет, он уже игрок сборной России, и в отличие от Егорова и Мешкова, Фернандес защищал цвета российской национальной команды на домашнем чемпионате мира, принеся определённую пользу всему отечественному футболу. На мой взгляд, данное высказывание - такое же хамство в адрес Фернандеса, как и ранее упомянутое в адрес Тихонова.
Марио не имел даже близко репутации симулянта, ныряльщика, провокатора, обманщика судей... Да, в игре с всё тем же "Енисеем" был эпизод, который не стоило оценивать как пенальти, ЦСКА повезло. Но какая нафиг слава Марио Фернандеса?! Как можно абсолютно глупейшую ошибку Мешкова оправдать подобным образом?! Кто дал право Егорову?! Можно было бы просто признать ошибку Мешкова, который проглядел абсолютно очевидный момент. Но выражение "слава Фернандеса"... получается, что Мешков это, вроде как, в уме держал... он теперь так всю жизнь чьи-то славы будет держать?! Это вопиющий непрофессионализм Егорова, который подставил и себя, и Мешкова. Должны ли теперь болельщики ЦСКА полагать, что Егоров проинструктировал Мешкова не фиксировать фолы на Фернандесе из-за "славы"?! И ведь в той игре Мешков допустил ещё несколько ошибок против ЦСКА в эпизодах, к которым Фернандес отношения не имел.
Есть смысл подумать о соответствии Александра Егорова той должности, которую он сейчас занимает, а также задуматься о его способностях выстраивать адекватные отношения с клубами, и о его неспособности качественно руководить арбитрами. Надеюсь, что последуют необходимые оргвыводы. На мой взгляд, руководитель департамента судейства и инспектирования не имеет права даже на секунду позволять себе подобных хулиганских высказываний.
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