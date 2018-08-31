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Агент Фернандеша: есть ощущение, что "Локо" хочет избавиться от Мануэла

Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза рассказал о ситуации с продлением контракта португальца. По словам Барбозы, клуб хочет сильно снизить футболисту зарплату, на что тот не согласен.

"Положение дел очень неприятное, такого я никогда не видел. Получается полная манипуляция игроком. Его пытаются выставить в нелучшем свете, говорят, что он просит огромную зарплату. Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте и предложение, которое он сделал, меня удивило, поскольку оно выглядело странно. Мануэлу предложили урезать зарплату на 40%. Его признали лучшим игроком, а "Локомотив" стал чемпионом, и ему предлагают урезать зарплату вдвое! Он понимает, что это сигнал для перехода в другой клуб.

Со своей стороны мы направили Штоффельсхаусу встречные условия, в которых предполагалось сохранение заработной платы и возможность продления соглашения на год, если Мануэл продолжит стабильно играть в основном составе в большинстве матчей. Ответа со стороны Штоффельсхауса долго не было и я обратился к Илье Геркусу. Он рассказал мне, что вопрос с Фернандешом поставлен на паузу советом директоров.

На второй встрече с Геркусом уже был и сам Штоффельсхаус, и он обвинил Мануэла в непрофессионализме. При этом я не понял, с чего вдруг он так решил, еще и обвинив Фернандеша, что тот не посещает тренировки. При этом сам Семин ничего такого не говорил. Ощущение такое, что от него просто хотят избавиться", - цитирует агента Sport24.
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 18:25
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№1 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну вот полезло отовсюду бедные несчастные не надо ля-ля
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
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