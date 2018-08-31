Новости партнеров

Йоан Молло перейдет в "Крылья Советов", переговоры с Милановым продолжаются

Полузащитник Йоан Молло перейдет в "Крылья Советов". Стороны достигли принципиальной договоренности, осталось уладить организационные вопросы.

В России француз уже выступал за самарцев с 2015 по 2016 год, после чего перешел в "Зенит". Последним клубом футболиста значится катарский "Аль-Райан". В то же время "Крылья" продолжают переговоры с экс-полузащитником ЦСКА Георгием Милановым.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Молло Крылья Советов Миланов
Сегодня, 23:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.