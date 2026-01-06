"Очевидно, что отдача от Жерсона не соответствует тем деньгам, которые за него заплатил "Зенит". Чтобы латиноамериканцы адаптировались, им важно пройти зимние сборы с командой РПЛ. На сегодняшний день трансфер Жерсона можно назвать неудачным, но мы помним, что Малком тоже не очень ярко начинал. Не все так однозначно", - цитирует Лепсая "РБ Спорт".
Напомним, что Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский "Крузейро" проявляет серьезный интерес к футболисту. Сообщалось, что бразилец не против покинуть российский клуб и вернуться на родину.
Лепсая оценил игру полузащитника "Зенита" Жерсона
Фото: ФК "Зенит"