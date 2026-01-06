"Даже если его выгонят, то деньги будут в кармане". Смородская - о главном тренере "Спартака"

"У "Спартака" какие-то метания. Они методически не понимают, кто им нужен, какой тренер подойдет. У человека нет опыта большого чемпионата и самостоятельной работы.
Думаю, что он намного больше озабочен деньгами, чем работой. В чемпионате Кипра ничего не платят, а тут миллионы. Даже если его выгонят, то деньги будут в кармане", - цитирует Смородскую Metaratings.
В понедельник, 5 января, московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера, контракт со специалистом заключен до лета 2028 года. Ранее испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а также был помощником Унаи Эмери в различных европейских клубах.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. Столичный клуб отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"