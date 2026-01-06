"Есть 50% на похоронное пособие карьеры". Червиченко - о Дивееве в "Зените"

"А Дивеев и "Зенит"… Куда и вместо кого он там впишется? У "Зенита" нет больших проблем в обороне. У них есть сложности в атаке, в созидании. Странновато. Я всегда боюсь, когда талантливый российский игрок в хорошем возрасте переходит в "Зенит". В таких случаях всегда есть 50% на похоронное пособие карьеры", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев в зимнее трансферное окно перейдет в петербургский "Зенит", в обратном направлении последует форвард Лусиано Гонду. Сообщалось, что оба футболиста согласились на трансфер и сделка должна быть заключена в ближайшее время.
Дивеев выступает за столичный клуб с лета 2019 года - россиянин вышел на поле в 203 встречах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. На счету защитника 19 матчей в составе национальной команды России и один забитый гол.
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном переходе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА