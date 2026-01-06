"Эта сделка, на мой взгляд, в интересах двух команд. Другое дело — были ли интересы у игроков? Этого мы не знаем. Наверное, они тоже с удовольствием восприняли это решение. У ЦСКА не хватает нападающего, а у "Зенита" — защитника. Хорошего игрока из обороны поменяли на хорошего игрока из атаки. Вот и всё", - цитирует Семина "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев в зимнее трансферное окно перейдет в петербургский "Зенит", в обратном направлении последует форвард Лусиано Гонду. Сообщалось, что оба футболиста согласились на трансфер и сделка должна быть заключена в ближайшее время.
Дивеев выступает за столичный клуб с лета 2019 года - россиянин вышел на поле в 203 встречах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. На счету защитника 19 матчей в составе национальной команды России и один забитый гол.
Семин поддержал обмен Гонду на Дивеева
Российский тренер Юрий Семин поддержал обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"