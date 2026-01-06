Абаскаль высказал пожелания "Спартаку" и российскому футболу на 2026 год

"Спартаку" в новом году я желаю всего наилучшего, а российскому футболу — продолжать усердно работать над настоящим, чтобы стать сильнее в будущем", - цитирует Абаскаля "Чемпионат".
Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России. На данный момент Абаскаль возглавляет мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис".
В январе столичный "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.
Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказал свои пожелания для красно-белых на 2026 год.
Фото: ФК "Спартак"