"Карседо по большому счету известен как помощник Эмери, но не более того. А чем он заслужил назначение в "Спартак"? Работой в "Пафосе"? Ну, если мы будем ориентироваться на клубы Кипра, то там, наверное, каждый тренер может работать в нашем чемпионате. Удивлен, что не доверили команду нашему специалисту или не нашли более топового", - цитирует Семшова "СЭ".
В понедельник, 5 января, московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера, контракт со специалистом заключен до лета 2028 года. Ранее испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а также был помощником Унаи Эмери в различных европейских клубах.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. Столичный клуб отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
"Удивлен, что не доверили нашему или не нашли более топового". Семшов - о Карседо
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: GETTY IMAGES