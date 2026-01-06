Игонин: трансфер Дивеева — это хорошая история для "Зенита"

"ЦСКА и "Зенит" выиграют от этого обмена. "Зениту" был необходим футболист на позицию центрального защитника. Петербуржцам можно было бы лучше играть в обороне в первой части чемпионата. Найти игрока с российским паспортом на эту позицию очень сложно. Трансфер Дивеева — это хорошая история, он уже давно играет в РПЛ", - цитирует Игонина "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев в зимнее трансферное окно перейдет в петербургский "Зенит", в обратном направлении последует форвард Лусиано Гонду. Сообщалось, что оба футболиста согласились на трансфер и сделка должна быть заключена в ближайшее время.
Дивеев выступает за столичный клуб с лета 2019 года - россиянин вышел на поле в 203 встречах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. На счету защитника 19 матчей в составе национальной команды России и один забитый гол.
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал возможный обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА