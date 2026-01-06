"Зенит" выиграет от этого обмена. Клубу нужны отличные русские футболисты, и команда пополнилась таким игроком. Меня пугает его травматичность, но такое бывает. Игорь склонен к травмам. Что касается Гонду, то я не верю в него в ЦСКА", - цитирует Смородскую Metaratings.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев в зимнее трансферное окно перейдет в петербургский "Зенит", в обратном направлении последует форвард Лусиано Гонду. Сообщалось, что оба футболиста согласились на трансфер и сделка должна быть заключена в ближайшее время.
Дивеев выступает за столичный клуб с лета 2019 года - россиянин вышел на поле в 203 встречах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. На счету защитника 19 матчей в составе национальной команды России и один забитый гол.
Смородская рассказала, кто выиграет от обмена Дивеева на Гонду
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА