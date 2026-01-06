Первак: шансы "Зенита" и "Краснодара" на чемпионство равны

"Казалось бы, у "Краснодара" шансов меньше, но, на мой взгляд, они равны с "Зенитом". Обе команды достойны чемпионства. При этом нельзя сбрасывать со счетов ЦСКА и "Локомотив", который продолжает усиливаться", - цитирует Первака "Советский Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками, петербургский "Зенит" занимает второе место с 39 баллами в своем активе.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. Петербуржцы завоевали серебряные медали, до этого подопечные Сергея Семака были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.