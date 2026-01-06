Эмери отреагировал на назначение Карседо в "Спартак"

"Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу", - приводит слова Эмери Sport24.
Ранее московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера - контракт со специалистом заключен до лета 2028 года. Напомним, что Карседо ранее был помощником Унаи Эмери в европейских клубах, а также работал с ним в "Спартаке".
Последним местом работы Карседо был кипрский "Пафос", который под его руководством вышел на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
Экс-тренер "Спартака" Унаи Эмери прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых.
