Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:05
Дмитрий Азаров: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (1)
Дмитрий Азаров: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (1)
14:35
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (6)
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (6)
11:20
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (3)
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (3)
11:17
"Ростов" поздравил Юсупова (1)
"Ростов" поздравил Юсупова (1)
09:42
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (11)
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (11)
08:14
Александр Панов: я не предатель (25)
Александр Панов: я не предатель (25)
Магомед Адиев: как нам стало плохо, нас отодвигают в сторону, как приемных детей
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал результат матча с "Крыльями Советов" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Нормально относимся к тому, что команды, которые играют против нас, больше владеют мячом. Были у "Крыльев" определенные подходы. У нас тоже были быстрые выпады, были шансы. Они на правах хозяев действовали более хаотично. Мы на это нормально реагировали и делали быстрые выпады. "Крылья" после замены смогли забить свой гол. Не могу упрекнуть в том эпизоде Маркелова, что он не доиграл. Получилось так, что Корниленко проявил мастерство на втором этаже и забил.
- Финансовая ситуация в клубе прояснилась?
- Из уважения к вам, раз вы задали такой вопрос, я вам отвечу. Но, если честно, мне уже надоело ныть по этому поводу и постоянно на это отвечать. Я хотел бы больше концентрироваться на футболе. Впредь больше не хочу слышать таких вопросов. Определенные движения есть, но не могу сказать, что какое-то существенное. Президент клуба что-то пытается сделать, нам помочь, командный дух, но власти Дагестана пока не реагируют на нас. Как нам чуть-чуть плохо стало, как бывает у приемных детей, нас немного отодвигают в сторону.
- Нормально относимся к тому, что команды, которые играют против нас, больше владеют мячом. Были у "Крыльев" определенные подходы. У нас тоже были быстрые выпады, были шансы. Они на правах хозяев действовали более хаотично. Мы на это нормально реагировали и делали быстрые выпады. "Крылья" после замены смогли забить свой гол. Не могу упрекнуть в том эпизоде Маркелова, что он не доиграл. Получилось так, что Корниленко проявил мастерство на втором этаже и забил.
- Финансовая ситуация в клубе прояснилась?
- Из уважения к вам, раз вы задали такой вопрос, я вам отвечу. Но, если честно, мне уже надоело ныть по этому поводу и постоянно на это отвечать. Я хотел бы больше концентрироваться на футболе. Впредь больше не хочу слышать таких вопросов. Определенные движения есть, но не могу сказать, что какое-то существенное. Президент клуба что-то пытается сделать, нам помочь, командный дух, но власти Дагестана пока не реагируют на нас. Как нам чуть-чуть плохо стало, как бывает у приемных детей, нас немного отодвигают в сторону.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.