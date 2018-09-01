Магомед Адиев: как нам стало плохо, нас отодвигают в сторону, как приемных детей

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал результат матча с "Крыльями Советов" (0:1), передает корреспондентРоман Гуськов.- Нормально относимся к тому, что команды, которые играют против нас, больше владеют мячом. Были у "Крыльев" определенные подходы. У нас тоже были быстрые выпады, были шансы. Они на правах хозяев действовали более хаотично. Мы на это нормально реагировали и делали быстрые выпады. "Крылья" после замены смогли забить свой гол. Не могу упрекнуть в том эпизоде Маркелова, что он не доиграл. Получилось так, что Корниленко проявил мастерство на втором этаже и забил.- Из уважения к вам, раз вы задали такой вопрос, я вам отвечу. Но, если честно, мне уже надоело ныть по этому поводу и постоянно на это отвечать. Я хотел бы больше концентрироваться на футболе. Впредь больше не хочу слышать таких вопросов. Определенные движения есть, но не могу сказать, что какое-то существенное. Президент клуба что-то пытается сделать, нам помочь, командный дух, но власти Дагестана пока не реагируют на нас. Как нам чуть-чуть плохо стало, как бывает у приемных детей, нас немного отодвигают в сторону.