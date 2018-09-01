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Федор Смолов - в старте "Локомотива" на матч с "Краснодаром"

"Локомотив" объявил состав на матч 6-го тура РПЛ против "Краснодара".

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.
Теги: Краснодар Локомотив
Сегодня, 17:50
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(0)
№6 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:04) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Parshin
Федор Смолов, где голы? Давай-давай, забивай!!!
Клуб бомбардиров ("Клуб-100) ждет, до вступления в него осталось всего ничего - 7 мячей до 100 не хватает!

Думаю сегодня он не успеет. Пусть сократит вдвое,-достаточно.
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нам, Паровозам.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 18:02) #
  • -5
  •  (9)

Федор Смолов, где голы? Давай-давай, забивай!!!
Клуб бомбардиров ("Клуб-100) ждет, до вступления в него осталось всего ничего - 7 мячей до 100 не хватает!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: acuk
filin89,
Нет, Смолов.

Уже исправили
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 17:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
filin89,
Нет, Смолов.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Крицюк?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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