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Владислав Радимов: Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов согласился с мнением Евгения Кафельникова по поводу того, что у "Спартака" хорошая пара центральных защитников.

Дзюба находится в великолепной форме. Но Кафельников сказал, что Жиго с Джикией уничтожат его. Им это действительно под силу?

– Это сложно, ведь Артем действительно рвет и мечет. Но Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша.

– Какие, на ваш взгляд, сильные стороны у нынешнего "Зенита"?

– Переход из обороны в атаку работает очень хорошо. И стандарты – тоже.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов Кафельников Спартак
Сегодня, 09:16
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№1 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 09:58) #
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Болеет за:
«Химки»
Все в цвет
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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