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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владислав Радимов: Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов согласился с мнением Евгения Кафельникова по поводу того, что у "Спартака" хорошая пара центральных защитников.
– Дзюба находится в великолепной форме. Но Кафельников сказал, что Жиго с Джикией уничтожат его. Им это действительно под силу?
– Это сложно, ведь Артем действительно рвет и мечет. Но Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша.
– Какие, на ваш взгляд, сильные стороны у нынешнего "Зенита"?
– Переход из обороны в атаку работает очень хорошо. И стандарты – тоже.
"Спорт-Экспресс"
– Дзюба находится в великолепной форме. Но Кафельников сказал, что Жиго с Джикией уничтожат его. Им это действительно под силу?
– Это сложно, ведь Артем действительно рвет и мечет. Но Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша.
– Какие, на ваш взгляд, сильные стороны у нынешнего "Зенита"?
– Переход из обороны в атаку работает очень хорошо. И стандарты – тоже.
"Спорт-Экспресс"
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