Владислав Радимов: Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов согласился с мнением Евгения Кафельникова по поводу того, что у "Спартака" хорошая пара центральных защитников.– Это сложно, ведь Артем действительно рвет и мечет. Но Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша.– Переход из обороны в атаку работает очень хорошо. И стандарты – тоже.