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Стала известна дата матча между ЦСКА и "Спартаком"

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей 7-17 туров.

Матч 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 23 сентября в 19.00 на домашнем стадионе армейцев. На той же неделе ЦСКА и "Спартак" стартуют в еврокубках.

Полное расписание матче РПЛ с седьмого по 17-й туры можно найти на официальном сайте РПЛ.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 18:05
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(5)
№6 Написал: P.V.2 Россия (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Спартак задаст

Обосрался
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Blessing
Цитата: horse72
Спартак уже стартанул.

Рванул, как на пятьсот, и спёкся.

Динамо Минск и Мольде разве не старт для помоечных ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№4 Написал: Valar (Сегодня, 18:25) #
  • -8
  •  (26)
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА да, действительно стартанёт на той же неделе в еврокубках. А Спартак уже свой старт профукал, впрочем как обычно, так что только продолжить сможет уже начатое.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:20) #
  • -2
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак задаст правильное направление для цска, Игоря надо приучать к авоськам в ЛЧ до февраля, 0-3 будет вполне достаточно 23.09.18
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:17) #
  • -5
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: horse72
Спартак уже стартанул.

Рванул, как на пятьсот, и спёкся.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 18:13) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
На той же неделе ЦСКА и "Спартак" стартуют в еврокубках.

Спартак уже стартанул.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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