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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Стала известна дата матча между ЦСКА и "Спартаком"
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей 7-17 туров.
Матч 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 23 сентября в 19.00 на домашнем стадионе армейцев. На той же неделе ЦСКА и "Спартак" стартуют в еврокубках.
Полное расписание матче РПЛ с седьмого по 17-й туры можно найти на официальном сайте РПЛ.
Матч 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 23 сентября в 19.00 на домашнем стадионе армейцев. На той же неделе ЦСКА и "Спартак" стартуют в еврокубках.
Полное расписание матче РПЛ с седьмого по 17-й туры можно найти на официальном сайте РПЛ.
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