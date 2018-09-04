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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Хомуха: то, что Ханни публично заговорил о своем месте в составе, очень плохо
Тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что вопрос о включении полузащитника "Спартака" Софьяна Ханни в стартовый состав команды - не повод для публичной дискуссии.
- То, что это вопрос обсуждается публично, - уже очень плохо. Такие вещи следует решать исключительно внутри коллектива, это должны между собой обсуждать игрок и тренер, - говорит Хомуха. - Получается, клуб не сумел предвидеть эту ситуацию, так как изначально отдал за этого футболиста приличные деньги - значит, в "Спартаке" на него рассчитывали.
- Следует ли руководству красно-белых наложить на Ханни штраф за подобные высказывания?
- Это зависит от внутренней политики. Если в контракте Софьяна есть пункт о том, что он не может публично критиковать клуб, то да.
"Спорт-Экспресс"
- То, что это вопрос обсуждается публично, - уже очень плохо. Такие вещи следует решать исключительно внутри коллектива, это должны между собой обсуждать игрок и тренер, - говорит Хомуха. - Получается, клуб не сумел предвидеть эту ситуацию, так как изначально отдал за этого футболиста приличные деньги - значит, в "Спартаке" на него рассчитывали.
- Следует ли руководству красно-белых наложить на Ханни штраф за подобные высказывания?
- Это зависит от внутренней политики. Если в контракте Софьяна есть пункт о том, что он не может публично критиковать клуб, то да.
"Спорт-Экспресс"
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