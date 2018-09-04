Дмитрий Хомуха: то, что Ханни публично заговорил о своем месте в составе, очень плохо

Тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что вопрос о включении полузащитника "Спартака" Софьяна Ханни в стартовый состав команды - не повод для публичной дискуссии.- То, что это вопрос обсуждается публично, - уже очень плохо. Такие вещи следует решать исключительно внутри коллектива, это должны между собой обсуждать игрок и тренер, - говорит Хомуха. - Получается, клуб не сумел предвидеть эту ситуацию, так как изначально отдал за этого футболиста приличные деньги - значит, в "Спартаке" на него рассчитывали.- Это зависит от внутренней политики. Если в контракте Софьяна есть пункт о том, что он не может публично критиковать клуб, то да.