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Дмитрий Хомуха: то, что Ханни публично заговорил о своем месте в составе, очень плохо

Тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что вопрос о включении полузащитника "Спартака" Софьяна Ханни в стартовый состав команды - не повод для публичной дискуссии.

- То, что это вопрос обсуждается публично, - уже очень плохо. Такие вещи следует решать исключительно внутри коллектива, это должны между собой обсуждать игрок и тренер, - говорит Хомуха. - Получается, клуб не сумел предвидеть эту ситуацию, так как изначально отдал за этого футболиста приличные деньги - значит, в "Спартаке" на него рассчитывали.

- Следует ли руководству красно-белых наложить на Ханни штраф за подобные высказывания?
- Это зависит от внутренней политики. Если в контракте Софьяна есть пункт о том, что он не может публично критиковать клуб, то да.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хомуха Ханни Спартак
Сегодня, 18:40
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(1)
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:25) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Не всё в порядке в свином хлеву...

а на помойке? а, поносный? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 19:17) #
  • +2
  •  (8)

Опять СЭ на вентилятор подбрасывает! sweat_smile

Цитата: Победоносный Зенит
Не всё в порядке

Ага, команда идет в лидерах. Ноль поражений. Один пропущенный мяч в шести играх.
Можем себе позволить усадить на лавку экс-капитана "Андерлехта"...)))
А вот "не все в порядке" - это когда ты на пятом месте, а твоя главная шлюба в аренде в Туле и лишает тебя победы в очном матче на 88-й минуте!)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не всё в порядке в свином хлеву...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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