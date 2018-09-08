Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Клаудио Маркизио вылетел в Санкт-Петербург на частном самолете

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио вместе с семьей вылетел в Санкт-Петербург.



Фотографию возле частного самолета в инстаграме опубликовала супруга 32-летнего игрока.
Теги: Зенит Маркизио
Сегодня, 13:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.