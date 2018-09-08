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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Аршавин: жду хорошей атмосферы и большого числа голов в матче с "Зенитом"
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин, прилетевший на товарищеский матч с петербургской командой в составе казахстанского "Кайрата", поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
"Рад, что нахожусь в Петербурге. Но к сожалению, проведём здесь очень мало времени. Завтра сразу после игры улетаем. Жду завтра хорошей атмосферы, большого количества голов, чтобы зрителям было интересно.
Головин в Монако? Ему надо просто думать о футболе и играть в футбол. А остальное ему подскажут. В Монако много русских — президент, вице-президент. Думаю, они не дадут ему скучать и сделают всё, чтобы он смог раскрыть свой талант", - цитирует Аршавина Sport24.
"Рад, что нахожусь в Петербурге. Но к сожалению, проведём здесь очень мало времени. Завтра сразу после игры улетаем. Жду завтра хорошей атмосферы, большого количества голов, чтобы зрителям было интересно.
Головин в Монако? Ему надо просто думать о футболе и играть в футбол. А остальное ему подскажут. В Монако много русских — президент, вице-президент. Думаю, они не дадут ему скучать и сделают всё, чтобы он смог раскрыть свой талант", - цитирует Аршавина Sport24.
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