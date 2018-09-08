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Андрей Аршавин: жду хорошей атмосферы и большого числа голов в матче с "Зенитом"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин, прилетевший на товарищеский матч с петербургской командой в составе казахстанского "Кайрата", поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

"Рад, что нахожусь в Петербурге. Но к сожалению, проведём здесь очень мало времени. Завтра сразу после игры улетаем. Жду завтра хорошей атмосферы, большого количества голов, чтобы зрителям было интересно.

Головин в Монако? Ему надо просто думать о футболе и играть в футбол. А остальное ему подскажут. В Монако много русских — президент, вице-президент. Думаю, они не дадут ему скучать и сделают всё, чтобы он смог раскрыть свой талант", - цитирует Аршавина Sport24.
Теги: Аршавин Зенит Кайрат
Сегодня, 20:11
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(2)
№3 Написал: GPS (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (2)
online

Ээээ.. Забивать или пропускать?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:05) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Скройся, Тут Терри едит
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шава лучший!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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