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Ветеран "Спартака" не считает Глушакова хуже Маркизио

Бывший полузащитник московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился мнением о переходе экс-хавбека "Ювентуса" Клаудио Маркизио в "Зенит".

Этим летом итальянец также мог пополнить состав столичного "Спартака". Эксперт предположил, что полузащита команды Массимо Карреры укомплектована, поэтому красно-белые отказались от кандидатуры Маркизио.

"В принципе, у "Спартака" уже укомплектована команда. Я не считаю, что Глушаков чем-то хуже Маркизио, это игроки примерно одного уровня. Возможно, нет смысла в приобретении итальянца — у красно-белых и так очень сильная полузащита", - цитирует Гладилина "Газета.ру".
Теги: Глушаков Маркизио Спартак Гладилин
Вчера, 23:17
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(3)
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:00) #
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online

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скорее доигрывать приехал из-за лички.

Конечно, даже от Китая отказался , посчитав что там жарко слишком.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: serge59 Москва (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Победоносный Зенит
Блин какой-же бред колхозник равноценен Маркизио, свиные живут в каком то парраллельном мире.

да это не свиные, а обоссаные живут в параллельном мире...посмотрим еще, что этот маркиз в РПЛ покажет после своих крестов...скорее доигрывать приехал из-за лички...еще один побор с пенсионеров обеспечен...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Вчера, 23:56) #
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online

Цитата: Победоносный Зенит
свиные живут в каком то парраллельном мире.

Сектанты, сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: DimonYA
Глушаков в чемпионском году может и не уступал, а сейчас сдал очень сильно

Не уступал, если сравнивать лучшую форму Глушакова и худшую Маркизио. Понятно, что клубный патриотизм и все такое, но надо же трезво смотреть на вещи (это уже о словах Гладилина)


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Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
utekay,
Как хохлы живут те, у кого нацики в тренерском штабе! rage
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:37) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
свиные живут в каком то парраллельном мире.

как хохлы


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:33) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков в чемпионском году может и не уступал, а сейчас сдал очень сильно
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Вчера, 23:24) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Блин какой-же бред колхозник равноценен Маркизио, свиные живут в каком то парраллельном мире.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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