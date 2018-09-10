Маринато Гильерме: очень рад, что возвращаюсь в сборную России

Голкипер сборной России Маринато Гильерме поделился ожиданиями от товарищеского матча с Чехией."Это вторая игра с Чехией. В том матче у них была сильная команда: какой-то микс из опытных и молодых футболистов. Сейчас, если честно, я не знаю, что у них за состав. Думаю, они и сейчас сильны. У них всегда есть футболисты, которые играют за сильные европейские клубы. Мне было приятно играть против Петра Чеха, такого известного вратаря. Я даже много смотрел за ним, когда начинал играть в футбол. Перед этой игрой я вспомнил момент, когда кто-то ударил по воротам издалека, и тогда Чех хотел поймать, но мяч выскочил из рук и попал в штангу ворот, но вернулся к нему в руки. Это такой фарт. Я очень рад, что возвращаюсь в сборную. Это значит, что я хорошо работаю. Атмосфера – супер. Я чувствую, что у нас команда, которая уверена в себе. Особенно после чемпионата мира, когда был такой отличный результат. Я вижу эту уверенность в команде каждый день на тренировках", - сказал вратарь.