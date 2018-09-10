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Массимо Каррера: Черчесов был стройнее, когда сам играл, но усы у него все те же

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением об облике наставника сборной России Станислава Черчесова.

"Современного Черчесова — узнал. А вот в роли вратаря… Я увидел немало эффектных и эффективных сэйвов на видео в его исполнении, вот только он там немного стройнее, чем сейчас (смеется). Хотя усы, конечно, все те же! Есть даже видео, где он играет против "Аталанты", но меня тогда в этой команде еще не было, так что на поле мы с ним разминулись. Удачи Черчесову в сборной России, ну а "Спартак" и дальше будет поставлять ему своих игроков!", — цитирует Карреру "Матч ТВ".
Теги: Каррера Черчесов
Сегодня, 19:18
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№1 Написал: joaquine Тюмень (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Похое, Саламыч обиделся на слова Карреры и не включил в старт сборной ни одного спартаковца)


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Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
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