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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Массимо Каррера: Черчесов был стройнее, когда сам играл, но усы у него все те же
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением об облике наставника сборной России Станислава Черчесова.
"Современного Черчесова — узнал. А вот в роли вратаря… Я увидел немало эффектных и эффективных сэйвов на видео в его исполнении, вот только он там немного стройнее, чем сейчас (смеется). Хотя усы, конечно, все те же! Есть даже видео, где он играет против "Аталанты", но меня тогда в этой команде еще не было, так что на поле мы с ним разминулись. Удачи Черчесову в сборной России, ну а "Спартак" и дальше будет поставлять ему своих игроков!", — цитирует Карреру "Матч ТВ".
"Современного Черчесова — узнал. А вот в роли вратаря… Я увидел немало эффектных и эффективных сэйвов на видео в его исполнении, вот только он там немного стройнее, чем сейчас (смеется). Хотя усы, конечно, все те же! Есть даже видео, где он играет против "Аталанты", но меня тогда в этой команде еще не было, так что на поле мы с ним разминулись. Удачи Черчесову в сборной России, ну а "Спартак" и дальше будет поставлять ему своих игроков!", — цитирует Карреру "Матч ТВ".
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