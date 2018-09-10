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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Денис Черышев - о допинге: ничего плохого, нелегального я не делал (видео)
Полузащитник сборной России Денис Черышев после победы над Чехией прокомментировал новости о том, что его обвиняют в употреблении гормонов для роста, что запрещено правилами.
- Думаю, что должен оставить ситуацию в Божьих руках. Легких игр у нас нет. Но мы работаем для того, чтобы команда хорошо играла. Сегодня были моменты, когда нам, скорее, нужно было проявить больше спокойствия и подержать мяч. Но, слава Богу – назабивали много голов, поэтому всё на позитиве. Но нужно работать дальше.
- Складывается ощущение, что сборной России несколько некомфортно находиться в группе Б Лиги Наций. Хотелось быть быть в А, чтобы играть с Голландией, Францией?
- Давайте будем работать последовательно, и идти к нашим целям шаг за шагом. Сейчас у нас хорошая позиция: мы выиграли 2 первых матча. Нам нужно продолжать выступать аналогичным образом, чтобы получить право в следующем сезоне встречаться уже с лучшими сборными в Европе.
- Что изменилось в сборной после чемпионата Мира? Откуда пришла эта уверенность в себе?
- Думаю, несколько поменялся менталитет и нас и болельщиков. Болельщики пошли за нами, и сейчас все в нас верят. Да и мы стали больше верить в себя. Это очень важно, хорошо что произошли такие изменения. Но нам нужно продолжать так работать и дальше, чтобы всё оно так и продолжалось.
- С вашим отцом и с допингом происходит какая-то странная ситуация. Мало кто может понять, что на самом деле происходит. Можете объяснить ситуацию?
- Мне тут нечего комментировать. Если кто-то мне хочет навредить – это одно. А если просто речь идёт об ошибке журналиста – это уже другая ситуация, и тут ничего страшного нет. Лично я спокоен, поскольку ничего нелегального или плохого не делал. Стараюсь играть и делать своё дело и играть. Конечно, неприятно, когда такое говорят про тебя. Но я не могу контролировать эту ситуацию – от меня это не зависит. А стало быть – я должен быть спокоен в этой ситуации и оставить всё в Божьих руках.
- Официальное заявление от вас по этому поводу будет?
- Нет, мне тут нечего говорить. Думаю, оставить этот вопрос в руках докторов, которые всё сделали правильно. По идее комментарии нужно просить у них, но в данном случае могу сказать, что всё было честно и правильно сделано. И тут никаких проблем не будет.
- Как к этой ситуации относятся ваши коллеги по команде?
- Кто-то спрашивал, но особой важности этим вопросам никто не предавал.
- Как реагируют в новом клубе на ситуацию?
- Поддерживают.
Rusfootball.info
- Думаю, что должен оставить ситуацию в Божьих руках. Легких игр у нас нет. Но мы работаем для того, чтобы команда хорошо играла. Сегодня были моменты, когда нам, скорее, нужно было проявить больше спокойствия и подержать мяч. Но, слава Богу – назабивали много голов, поэтому всё на позитиве. Но нужно работать дальше.
- Складывается ощущение, что сборной России несколько некомфортно находиться в группе Б Лиги Наций. Хотелось быть быть в А, чтобы играть с Голландией, Францией?
- Давайте будем работать последовательно, и идти к нашим целям шаг за шагом. Сейчас у нас хорошая позиция: мы выиграли 2 первых матча. Нам нужно продолжать выступать аналогичным образом, чтобы получить право в следующем сезоне встречаться уже с лучшими сборными в Европе.
- Что изменилось в сборной после чемпионата Мира? Откуда пришла эта уверенность в себе?
- Думаю, несколько поменялся менталитет и нас и болельщиков. Болельщики пошли за нами, и сейчас все в нас верят. Да и мы стали больше верить в себя. Это очень важно, хорошо что произошли такие изменения. Но нам нужно продолжать так работать и дальше, чтобы всё оно так и продолжалось.
- С вашим отцом и с допингом происходит какая-то странная ситуация. Мало кто может понять, что на самом деле происходит. Можете объяснить ситуацию?
- Мне тут нечего комментировать. Если кто-то мне хочет навредить – это одно. А если просто речь идёт об ошибке журналиста – это уже другая ситуация, и тут ничего страшного нет. Лично я спокоен, поскольку ничего нелегального или плохого не делал. Стараюсь играть и делать своё дело и играть. Конечно, неприятно, когда такое говорят про тебя. Но я не могу контролировать эту ситуацию – от меня это не зависит. А стало быть – я должен быть спокоен в этой ситуации и оставить всё в Божьих руках.
- Официальное заявление от вас по этому поводу будет?
- Нет, мне тут нечего говорить. Думаю, оставить этот вопрос в руках докторов, которые всё сделали правильно. По идее комментарии нужно просить у них, но в данном случае могу сказать, что всё было честно и правильно сделано. И тут никаких проблем не будет.
- Как к этой ситуации относятся ваши коллеги по команде?
- Кто-то спрашивал, но особой важности этим вопросам никто не предавал.
- Как реагируют в новом клубе на ситуацию?
- Поддерживают.
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