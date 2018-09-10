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Денис Черышев - о допинге: ничего плохого, нелегального я не делал (видео)

Полузащитник сборной России Денис Черышев после победы над Чехией прокомментировал новости о том, что его обвиняют в употреблении гормонов для роста, что запрещено правилами.



- Думаю, что должен оставить ситуацию в Божьих руках. Легких игр у нас нет. Но мы работаем для того, чтобы команда хорошо играла. Сегодня были моменты, когда нам, скорее, нужно было проявить больше спокойствия и подержать мяч. Но, слава Богу – назабивали много голов, поэтому всё на позитиве. Но нужно работать дальше.

- Складывается ощущение, что сборной России несколько некомфортно находиться в группе Б Лиги Наций. Хотелось быть быть в А, чтобы играть с Голландией, Францией?

- Давайте будем работать последовательно, и идти к нашим целям шаг за шагом. Сейчас у нас хорошая позиция: мы выиграли 2 первых матча. Нам нужно продолжать выступать аналогичным образом, чтобы получить право в следующем сезоне встречаться уже с лучшими сборными в Европе.

- Что изменилось в сборной после чемпионата Мира? Откуда пришла эта уверенность в себе?

- Думаю, несколько поменялся менталитет и нас и болельщиков. Болельщики пошли за нами, и сейчас все в нас верят. Да и мы стали больше верить в себя. Это очень важно, хорошо что произошли такие изменения. Но нам нужно продолжать так работать и дальше, чтобы всё оно так и продолжалось.

- С вашим отцом и с допингом происходит какая-то странная ситуация. Мало кто может понять, что на самом деле происходит. Можете объяснить ситуацию?

- Мне тут нечего комментировать. Если кто-то мне хочет навредить – это одно. А если просто речь идёт об ошибке журналиста – это уже другая ситуация, и тут ничего страшного нет. Лично я спокоен, поскольку ничего нелегального или плохого не делал. Стараюсь играть и делать своё дело и играть. Конечно, неприятно, когда такое говорят про тебя. Но я не могу контролировать эту ситуацию – от меня это не зависит. А стало быть – я должен быть спокоен в этой ситуации и оставить всё в Божьих руках.

- Официальное заявление от вас по этому поводу будет?

- Нет, мне тут нечего говорить. Думаю, оставить этот вопрос в руках докторов, которые всё сделали правильно. По идее комментарии нужно просить у них, но в данном случае могу сказать, что всё было честно и правильно сделано. И тут никаких проблем не будет.

- Как к этой ситуации относятся ваши коллеги по команде?

- Кто-то спрашивал, но особой важности этим вопросам никто не предавал.

- Как реагируют в новом клубе на ситуацию?

- Поддерживают.

Rusfootball.info
Теги: Черышев Сборная России Rвидео
Вчера, 21:55
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№5 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 00:13) #
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online

Случайно перейдешь по ссылке по увелечению пен... заброковали на 4 года))Как Ерема с коксом 2 года))
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Гриша Грушков (Вчера, 23:31) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок.А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ege
Регистрация: 10.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: molot327 Москва (Вчера, 22:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
Денис Черышев - о допинге: ничего плохого, нелегального я не делал

Денис, верим.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Чуйка есть закроют парня ....сейчас русофобы набегут придумают, найдут какой допинг и закроют от футбола года на 3-4 ....

Валенсия не даст


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Вчера, 21:59) #
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  •  (3)

Чуйка есть закроют парня ....сейчас русофобы набегут придумают, найдут какой допинг и закроют от футбола года на 3-4 ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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