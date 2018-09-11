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Мутко: ручаюсь за Черышева двумя руками, дело о допинге просто чушь

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о ходе допингового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении футболиста сборной России Дениса Черышева.

"Эта история просто какая то чушь. Все началось с неаккуратного высказывания отца Дениса. То есть, представьте себе всемирная организация организовывает масштабное расследование из-за того, что кто-то где-то что-то не так сказал.

Дело в том, что сейчас к российскому спорту такое отношение, что по любому такому высказыванию создаются комиссии. В любой другой стране было бы достаточно заявления о том, что, например, РФС и РУСАДА расследовали, провели все исследования и закрыли эту тему, проинформировав ФИФА и все были бы довольны. Но сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию вокруг российского спорта, это сделать сложно.

А так я ручаюсь за Дениса двумя руками", — сказал Мутко.

Sport24
Теги: Мутко Черышев Денис
Сегодня, 11:58
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(1)
№11 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Вот руки и обрубить,одним вором меньше,хотя о чем я
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№10 Написал: Alter ego (Сегодня, 13:47) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Раз Мутко влез, я обеспокоился...
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ну теперь мы спокойны
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:39) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Куёвый гарант


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
13iv74,
Осёл мой самых честных правил... smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:37) #
  • +3
  •  (3)

А куда строитель то лезет. Пусть за новые дома ручается. Никак не успокоится от своих расплов
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
OMG...он еще и ручается...он еще смеет комментировать эту тему.
Лучше промолчу) без комментариев...они все-равно, ничего не изменят.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:26) #
  • +2
  •  (4)

Ты,***,уже допоручался так,что российские спортсмены остались без международных турниров. И в этом на 90 процентов твоя вина и таких же чинуш как ты. Кстати,ничего не изменилось и сейчас. Потом кричите - русские своих не бросают...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:22) #
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  •  (2)
online

Дыма без огня не бывает. Или батя реально решил подставить дитятю?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Голову на отсечение давай!


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 12:07) #
  • +3
  •  (3)

Козел ручается зато, что не ел капусту
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
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