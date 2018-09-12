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Андрей Чернышов: сложно объяснить, почему Терри отказался переходить в "Спартак"

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал новость о том, что защитник Джон Терри отказался от перехода в московский клуб.

"Сложно объяснить почему Терри не перешел в "Спартак". Может быть несколько причин, личная, финансовая. Может быть в эти дни он получил хорошее предложение от одного из английских клубов?!

Было бы интересно посмотреть на такого игрока в российском чемпионате. Мое мнение — Терри помог бы "Спартаку" в этой ситуации", - цитирует Чернышова Sport24.
Теги: Чернышов Терри Спартак
Вчера, 21:03
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№1 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 21:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Финансовое точно,хотите топов,платите личку как бомжи и локо,а Федун и Гинер не хотят платить больше.Даже если проследить,кто из команд покупал больше известных игроков,там снова бомжи и локо.Думаю их вариант как минимум себя оправдывает.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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